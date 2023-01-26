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【農曆新年】港交所疫情後首公開舉行新春開市儀式　歐冠昇：新股市道見復甦

股市 11:51 2023/01/26

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港交所 （00388） 自疫情以來首次在農曆新年首個交易日公開舉行新春開市儀式，港交所行政總裁歐冠昇稱，繼上月有逾20家新股上市，今年首兩周香港有10家新股上市，顯示新股市道已有復甦跡象，後續速度視乎宏觀經濟發展、市場需求。

歐冠昇又稱，去年市場雖然充滿挑戰，但港交所在新機獲豐收，包括設立中長期發展戰略、國際公司納入港股通獲開綠燈，都可以提升香港市場吸引力和競爭力。

港交所主席史美倫笑稱，過往數年新春都只能與大家「做網友」，如今終於可以舉辦實體開市儀式，期望港府放寬防疫措施後香港市面可愈來愈旺。

出席儀式的財政司司長陳茂波稱，港交所正研究便利「特專科技」公司在港上市和激活GEM（前稱創業板），為中小企和初創企業提供融資渠道，而互換通、港股通納入外國公司和推出人民幣計價櫃台都有望今年上半年陸續推出。

余偉文：理財通2.0力爭上半年成事 借通關「東風」擴投資範圍，可見【下一頁】

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【互聯互通】中證監方星海：推三措施擴中港市場合作　包括將港上市的外國公司納入滬深港通　港交所歐冠昇：將提升中港市場流動性和廣度

編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 歐冠昇 港股通 陳茂波 農曆新年
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