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【特朗普歸來】Meta宣布　解禁特朗普Facebook及Instagram帳戶

科技 11:40 2023/01/26

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Meta今（26日）宣布，未來數周內將重新恢復特朗普Facebook和Instagram帳號。

前美國總統特朗普（Donald Trump）因在2021年美國國會山莊騷亂期間，被指涉在社交媒體發布煽動暴力內容，而遭多個社交媒體封鎖帳戶，當中包括Meta旗下的Facebook（fb）和Instagram（IG）。特朗普帳戶被停用2年後，Meta今（26日）宣布，未來數周內將重新恢復特朗普帳號。

【Twitter亂局】Elon Musk宣布　部分Twitter用戶將解禁

【特朗普平台】Truth Social同意遵守內容審核政策　已於Google Play商店上架

Meta全球事務總裁Nick Clegg表示，經審查及專家評估後，特朗普的Facebook和Instagram社交帳戶，不再對公共安全構成嚴重威脅，因此將會恢復其帳戶。惟他也強調，倘若特朗普發布更多違規內容，該企將會刪除涉事內容，並且封鎖其帳戶1個月至2年，具體取決於違規的嚴重程度。

特朗普其後也在自家社交平台Truth Social上回應指，得悉Meta恢復其帳號的決定。並稱期盼相同的事情，永遠不應再發生在現任總統，或任何不應受到報復的人身上。但他就未有透露，會否重新使用Facebook和Instagram帳戶。

【NFT】特朗普發行個人肖像NFT　售價99美元

責任編輯：曾曉汶

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