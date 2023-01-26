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【出行股】攜程升2%　兔年春節首4天內地酒店預訂量已超2019年同期

股市 12:33 2023/01/26

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【出行股】攜程：兔年春節首4天內地酒店預訂量已超2019年同期

攜程 （09961） 飛豬發布春節出遊數據，兔年春節首4天，境內酒店預訂量已超越2019年同期，境內長途遊訂單量按年增長超500%，而出境遊方面，33個國家及地區的出境遊相關商品預訂量翻倍增長。

出行股上升，攜程半日升1.8%，同程旅行 （00780） 升0.5%，華住集團 （01179） 升3.9%。可是航空股走低，國航 （00753） 跌1.1%，南航 （01055） 跌1.3%，國泰 （00293） 跌1%。

數據顯示，國內機票訂單量按年增長超40%，火車票訂單量按年增長近80%。成都、上海、廣州、北京、重慶是熱門目的地。同時，與去年春節同期相比，民宿預訂量按年增長超2倍，門票預訂量按年增長超5成。

此外，飛豬平台上有33個國家及地區的出境相關商品訂單量按年增長超過1倍，其中泰國的訂單量按年增長超18倍，馬爾代夫增長近15倍，新西蘭增長超10倍。國際機票預訂人次按年增長超4倍，簽證辦理人次按年增長超3.4倍。

從旅遊度假業務來看，兔年春節首4天，包括跟團遊和包團定制遊在內的多業務線按年倍增。其中，跟團遊預訂量按年增長近4倍，包團定制遊預訂量按年增長超2倍。

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【業績】攜程績後高開半成　第三季按年扭虧賺2.7億元人幣　收入增長29%

編輯：姚卓然

港股 車票 機票 酒店 同程旅行（00780） 攜程集團－S（09961）
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