德國火車持刀襲擊案 最少兩死多人傷

德國一列火車周三（25日）發生持刀襲擊事件，最少造成2人死亡。襲擊發生於德國北部，當時火車上大概有70名乘客，行兇者已經被警方拘捕。德國當地官員透露，疑犯是一名來自巴勒斯坦的男子。德國內政部長費瑟表示，當局仍在調查疑犯作案動機。

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德國北部石勒蘇益格－荷爾斯泰因州（Schleswig-Holstein）一輛由小城基爾（Kiel）開往漢堡（Hamburg）的火車上。一名男子持刀殺死兩人。另有7人受傷，其中3人為重傷，4人輕傷。

當時車上一共載有約70名乘客，多人立即報警求助。警方其後表示，其中3名乘客最終制服疑犯，當火車抵達布羅克斯特（Brokstedt）站時，疑犯被捕。警方指疑犯現年33歲，已被送往醫院治療輕傷。

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該州內政部長Sabine Sütterlin-Waack周三晚上指，疑犯是一名來自巴勒斯坦領土但無國籍的男子。德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）表示，目前正調查疑犯背景。她亦指已聯絡當地官員以提供協助。

德國警方指暫時未知疑犯作案動機，根據初步調查，疑犯並未列入任何極端主義者監察名單。惟德國媒體《dpa》引述消息人士指，男子有精神病的跡象。

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責任編輯：李俊儀