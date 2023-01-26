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【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品

股市 12:30 2023/01/26

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恒生指數中午收報22426點，升381點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介長實集團 （01113） 、小米集團 （01810） ，並分析受壓股日清食品 （01475） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 小米集團－W（01810） 長實集團（01113） 日清食品（01475） 日清食品 經濟 指數 指數期貨 恒生指數 小米
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