【烏克蘭戰爭】德美供應45輛坦克援烏 俄威脅燒毀

美國與德國宣布向烏克蘭派遣合共45輛主戰坦克，德國也允許北約盟國出口其餘主戰坦克以援助烏克蘭。不過克里姆林宮譴責兩國供應主戰坦克援烏的行徑，威脅會照樣燒毀。

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美國總統拜登（Joe Biden）已批准向烏克蘭派遣31輛美製的「M1艾布蘭」（M1 Abrams）主戰坦克。

拜登於白宮指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）預計歐美對烏克蘭的支持，會隨著時間推移而瓦解，形容對方想法錯誤。

他強調西方一如既往堅定團結，向烏克蘭派遣坦克更加證明西方對烏克蘭持久堅定的承諾。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）發表聲明，證實將向烏克蘭供應14輛該國製造的「豹2」（Leopard 2）主戰坦克、彈藥及後勤維修支援。他指向烏供應坦克是遵照德國盡最大能力支援烏克蘭的路線。

德國同意發出「豹2」主戰坦克出口許可，波蘭與挪威等國隨即宣布會供應給烏克蘭。烏克蘭官員早前表示，有12個國家稱可提供合共100輛「豹2」予烏克蘭。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批評，德美兩國提出災難性計劃，認為兩國高估了這批主戰坦克為烏軍增加的潛力。

佩斯科夫更威脅指，這批西方援烏的坦克只會在戰場上遭到燒毀，不過坦克的成本更高，需要歐洲國家納稅人承擔。

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責任編輯：鄭錦玲