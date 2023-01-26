【異動｜影視股】歡喜傳媒曾漲27%　IMAX中國新春檔期4日票房1.6億人幣、張藝謀賀歲片《滿江紅》破19億人幣票房

▲ 歡喜傳媒早段漲逾兩成 張藝謀賀歲片《滿江紅》破19億人幣票房

內地賀歲片火熱，影視股大升。IMAX中國 （01970） 影院大年初三和初四IMAX票房均刷新歷史紀錄。IMAX在春節四天的開畫票房達1.61億元人民幣，超越去年同期高達42%，創下公司歷史第二高的春節檔四日開畫紀錄。

IMAX中國周四（26日）曾升12.7%，報11.9元，創近一年高，現升6.6%，報11.22元。歡喜傳媒 （01003） 早段曾高見1.83元，升0.39元或27%後，其後升幅收窄，現升8.3%，報1.56元。貓眼娛樂 （01896） 曾升7.8%，現升3.1%，報10.58元。

現時總票房雄踞前五的影片中四部均登陸IMAX影院，其中包括採用IMAX特製拍攝的《流浪地球2》、《滿江紅》、《深海》和《無名》等。目前，IMAX春節檔期間市場份額已達到3.5%， 比去年同期增長86.3個基點。

與此同時，迪士尼影業與光影風暴娛樂出品的《阿凡達：水之道》也在繼續上映中，該片IMAX中國內地票房已高達3.53億人民幣並成為IMAX中國內地史上票房第二高的影片。此外，由迪士尼影業與漫威影業（Marvel Studios）出品的《黑豹2：瓦千達萬歲》和《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》將分別於2月7日和2月17日陸續登陸中國影院。

另外，歡喜傳媒旗下賀歲片《滿江紅》年三十（1月20日）上映，首日票房破4億元人民幣，截至周四（26日）上午約11時，上映5天累計票房達19.1億元。《滿江紅》由著名導演張藝謀執導。

據內地貓眼榜單顯示，今年春節檔新片票房共錄逾50億元人民幣，《流浪地球2》票房錄16.7億元人民幣，電影由劉德華及吳京演出， 《熊出沒之伴我“熊芯”》 票房達 5.4億元 人民幣 ，均分列春節檔票房頭三位。其它票房破億元的有《無名》、《交換人生》、《深海》。

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記者：宋佩恩