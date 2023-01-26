  • 16°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】小米汽車設計遭外洩　公司：為早期招標設計非最終文件、將嚴肅處理　股價半日大升9%

股市 12:32 2023/01/26

分享：

分享：

【小米1810】小米汽車設計遭外洩　公司：為早期招標設計稿、將與該供應商進行嚴肅處理　股價抽升8%

小米 （01810） 開發電動車多時，最新網絡流傳「小米MS11」車型的設計。小米公關部總經理王化發文承認，該圖片是二級供應商保密的設計文件洩密，而該供應商為模具打樣的供應商，有關圖片涉及非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件，公司將根據與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。

小米今日早市股價大升，高位曾升一成，半日升9.3%，報12.96元，創近半年高。

近日，一名擁有近50萬粉絲的微博汽車博主「不是鄭小康」在微博發布一則關於小米MS11車型的圖片，當中主要展示了小米汽車前臉、後尾等設計、保險槓、小米MS11的裝飾件以及小米與北汽模塑相關合作細節等。目前「不是鄭小康」的微博已不見此帖文，相信應是經已下架該文章。

自從宣布造車以來，小米的一舉一動備受市場關注。小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍也將「造車」視為「最後一次創業」。小米集團副總裁兼財務總監林世偉在去年11月小米財報會上披露了小米造車的最新動態。他稱，小米汽車研發團隊人數已超1800人，首三季度總投入為18.6億元人民幣，2024上半年正式量產的目標非常順利，目前芯片供應也沒有影響到小米汽車業務。

相關文章：

【小米1810】雷軍：「造車」令小米未來5至10年不舒服

【電動車】小米1810據報與北汽合作生產電動車　北汽曾升三成、小米升3%見一周高（第二版）

【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄　惟收入增速及電動車毛利率疫後最低

編輯：姚卓然

小米集團－W（01810） 港股 汽車 雷軍 小米
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【出行股】攜程升2%　兔年春節首4天內地酒店預訂量已超2019年同期

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【濠賭股】農曆新年假期首4日港澳旅客量大不同？　訪港内地客較澳門少逾6成、花旗：單月賭收保守估計達80億
【濠賭股】農曆新年假期首4日港澳旅客量大不同？　訪港内地客較澳門少逾6成、花旗：單月賭收保守估計達80億
【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄　惟收入增速及電動車毛利率疫後最低
【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄　惟收入增速及電動車毛利率疫後最低
【美股焦點】泡沫預言家Jeremy Grantham：美股泡沫爆破仍未結束　標普500指數或現水平跌2成
【美股焦點】泡沫預言家Jeremy Grantham：美股泡沫爆破仍未結束　標普500指數或現水平跌2成
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【美股期貨】道指期貨微升8點、納指期貨升0.3%　Tesla放榜盤後升半成（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微升8點、納指期貨升0.3%　Tesla放榜盤後升半成（不斷更新）
【Microsoft業績】微軟盤後由升5%變倒跌　預計Azure雲業務收入增速續放緩
【Microsoft業績】微軟盤後由升5%變倒跌　預計Azure雲業務收入增速續放緩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款