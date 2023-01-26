【小米1810】小米汽車設計遭外洩　公司：為早期招標設計非最終文件、將嚴肅處理　股價半日大升9%

▲ 【小米1810】小米汽車設計遭外洩 公司：為早期招標設計稿、將與該供應商進行嚴肅處理 股價抽升8%

小米 （01810） 開發電動車多時，最新網絡流傳「小米MS11」車型的設計。小米公關部總經理王化發文承認，該圖片是二級供應商保密的設計文件洩密，而該供應商為模具打樣的供應商，有關圖片涉及非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件，公司將根據與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。

小米今日早市股價大升，高位曾升一成，半日升9.3%，報12.96元，創近半年高。

近日，一名擁有近50萬粉絲的微博汽車博主「不是鄭小康」在微博發布一則關於小米MS11車型的圖片，當中主要展示了小米汽車前臉、後尾等設計、保險槓、小米MS11的裝飾件以及小米與北汽模塑相關合作細節等。目前「不是鄭小康」的微博已不見此帖文，相信應是經已下架該文章。

自從宣布造車以來，小米的一舉一動備受市場關注。小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍也將「造車」視為「最後一次創業」。 小米集團副總裁兼財務總監林世偉在去年11月小米財報會上披露了小米造車的最新動態。 他稱，小米汽車研發團隊人數已超1800人，首三季度總投入為18.6億元人民幣，2024上半年正式量產的目標非常順利，目前芯片供應也沒有影響到小米汽車業務。

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編輯：姚卓然