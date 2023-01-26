▲ 【芯片大戰】ASML：美國芯片圍堵政策最終逼使中國研發出先進芯片製造技術

芯片設備製造商ASML（美：ASML）首席執行官Peter Wennink表示，由美國主導的針對中國半導體出口管制措施可能最終促使中國成功研發出本土的先進芯片製造技術。

Wennink接受《彭博》訪問時表示，中國半導體公司必須與全球對手競爭，他們想要購買非中國的設備。如果買不到，他們會自己開發。這需要時間，但最終他們會達到目標。「你給中國施加的壓力愈大，他們就愈有可能加倍努力打造可以媲美ASML的光刻機」。

他認為，總體而言，出口管制將「造成一定程度的破壞，影響效率和創新，這會波及到我們所有人。」可是，在業績會上，他表示，於2022年中國約佔公司銷售額15%，預期儘管美國芯片出口受到限制，但今年將達到相近的比例。ASML預測2023年收入將增長25%。

上個月，中國在世貿組織（WTO）提起訴訟，試圖推翻美國對其實施的出口管制。北京方面表示，這些限制威脅到全球供應鏈的穩定，美國的國家安全理由不能令人信服。

美國不僅限制美國產芯片設備對華出口，還阻止美國公民為中國芯片設備製造商工作。另外，據彭博早前報導，荷蘭和日本接近加入美國牽頭的遏制對華技術出口的行列。ASML對中國客戶的銷售可能面臨更多限制。不過，知情人士透露，即使荷蘭與日本預計很快達成協議，但他們的限制力度可能不會像美國那麼激進。

相關文章：

【芯片大戰】ASML料今年首季度淨銷售價可達65億歐元勝預期 惟2022全年盈利跌4%

【芯片大戰】美國對中國實施芯片禁令範圍擴大至澳門 封殺轉運至中國的後路 中芯照升2%

【芯片股】華虹半導體擬與國家集成電路產業基金II等組合營公司 擴12英寸芯片業務

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

編輯：姚卓然



