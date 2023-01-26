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【港股市況】港股兔年開市紅盤高開341點 ATM升1%至2%（不斷更新）
港股兔年開市紅盤高開逾300點。ATM向上，騰訊 （00700） 升2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，恒生指數高開341點，恒指開報22386點，科指升2%，報4662點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：25】【吉利175】吉利彈2%、向母公司收購馬來西亞汽車品牌寶騰49.9%股權連債務 總代價約14.6億人幣
【09：25】【醫藥股】和黃醫藥高開逾半成 直腸癌藥獲武田製藥88億奪中國以外商業化協議
【09：24】Tesla（美︰TSLA）績後股價盤後升半成，三大造車新勢力造好，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 升逾7%，小鵬汽車 （09868） 升近6%。
【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄 惟收入增速及電動車毛利率疫後最低
【09：21】騰訊 （00700） 升2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開341點，開報22386點，科指升2%，報4662點。
【09：13】期指高開395點，報22380點。
【08：58】中國互聯網投資 （00810） 今早復牌，亞美能源 （02686） 公布短暫停牌，中國投資開發 （00204） 停牌。
【08：48】恒指黑期升約36點，報22428點，道指期貨升30點，報33853點。
【08：44】【盈喜盈警】四環醫藥料去年度虧損不超過26億元人幣 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）
【08：31】【業績｜濠賭股】金沙第4季經調整EBITDA虧損減少31% 全年經調整EBITDA轉虧蝕3.2億美元
【08：30】【大行看法】滙豐劉紹文：恒指可挑戰23900點 增長式牛市條件未完全到位
【08：17】【內房危機】融信中國未支付已到期美元債 本息涉款約4.3億美元
【08：04】【業績｜消費股】維達國際去年少賺57% 派末期息30仙
【08：00】【境外債】渣打嚴守敬：今年亞洲G3債發行量料勝去年 年內更多內房發行離岸債
【07：45】【獨家專訪】余偉文：巴塞爾委員會會議落實3月在港舉行 國際決策者講香港故事更有說服力
【07：45】【獨家專訪】余偉文：理財通2.0力爭上半年成事 借通關「東風」擴投資範圍
【07：45】港股ADR收報22442點，升397點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報58.07元，較港收市價高1.17元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報400.11元，較港收市價高8.31元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.69元，較港收市價高1.39元或1.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】巨企業績參差，美股先挫後穩，道指一度挫460點，收市倒升9點，報33743點；標指跌不足1點，收報4016點；納指跌20點或0.18%，收報11313點。
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責任編輯︰梁浩碩