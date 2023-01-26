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【港股市況】小米大升一成、騰訊重上400關 汽車、影業股造好 港股兔年開市午後升近400點（不斷更新）
港股兔年開市紅盤高開，半日升近400點。小米 （01810） 大升逾9%，騰訊 （00700） 升3%，美團 （03690） 升2%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%。汽車股、影業股、旅遊相關股向上。恒生指數高開341點，其後走勢反覆向好，高見22475點，恒生指數半日升381點，報22426點，成交658億元。科指升3.2%，報4713點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【13：41】洪橋 （08137） 升43%，破頂高見1.03元，成交2400萬元。
【13：24】大市午後升近450點，報22488點，升444點。
【13：16】小米 （01810） 午後升一成，報13.06元。
【13：08】半新股樂華娛樂 （02306） 逆市挫一成，低見4.95元創上市後新低。
【13：03】吉利 （00175） 午後短綫抽升，升幅擴大至逾5%，比亞迪 （01211） 升6%。
【13：00】港股午後初段升約385點，報22430點，科指升3.2%，報4715點。
【12：48】【生科股】康方生物：收到Summit Therapeutics第一期首付款共3億美元 股價半日彈4%
【12：00】恒生指數半日升381點，報22426點，成交658億元。科指升3.2%，報4713點。小米 （01810） 大升逾9%，騰訊 （00700） 升3%，美團 （03690） 升2%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%。汽車股、影業股、旅遊相關股向上。
【11：54】【農曆新年】港交所疫情後首公開舉行新春開市儀式 歐冠昇：新股市道見復甦
【11：29】【異動｜影視股】歡喜傳媒早段漲逾兩成 張藝謀賀歲片《滿江紅》破19億人幣票房
【11：21】【出行股】攜程升2% 兔年春節首4天內地酒店預訂量已超2019年同期
【11：17】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.2%，報116.5元，今早曾高見118.5元。
【11：03】恒指升逾400點，報22472點，升428點，科指升3.5%，報4728點。
【10：59】騰訊 （00700） 升幅擴至3%，高見403.6元。
【10：58】舜宇 （02382） 升逾6%，高見115元，瑞聲 （02018） 升3%。
【10：56】中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升0.4%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾3%，龍湖 （00960） 升近6%。
【10：54】【異動｜電子煙】華寶國際大插13% 主席朱林瑤於內地取保候審
【10：36】【小米1810】小米汽車設計遭外洩 公司：為早期招標設計稿、將與該供應商進行嚴肅處理 股價抽升8%
【10：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊重上400元關口，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。
【10：09】藥明生物 （02269） 逆市跌近1%，低見69.7元。
【10：06】華寶國際 （00336） 逆市跌近12%，低見3.91元。華寶國際公布接獲主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤的家屬通知，安遠縣公安局已對朱林瑤取消指定居所監視居住，採取取保候審。同時，重慶市永川區公安局對朱林瑤依法實施指定居所監視居住。
【09：59】小米 （01810） 升逾8%，高見12.88元。小米汽車設計被洩密，小米公關部總經理王化發文確認，是二級供應商保密的設計文件洩密，指洩密文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件。
【09：54】恒指早段升近350點，報22394點，科指升2.7%，報4694點。
【09：48】比亞迪 （01211） 升逾5%，吉利 （00175） 升近4%。另外，長汽 （02333） 升半成，廣汽 （02238） 、華晨 （01114） 升3%。
【09：47】【香港樓市】滙豐劉紹文：料利率一段時間維持高位 按息上升不利本港樓市前景
【09：45】中國互聯網投資 （00810） 復牌逆市瀉94%，破底低見1元。
【09：42】金沙 （01928） 升逾4%，破頂高見31.4元，銀娛 （00027） 升逾2%，破頂高見56.2元。另外，永利 （01128） 升逾2%破頂，美高梅 （02282） 升0.4%，澳博 （00880） 升0.8%，新濠 （00200） 破頂後回軟，暫無升跌。
【濠賭股】農曆新年假期首4日港澳旅客量大不同？ 訪港内地客較澳門少逾6成、花旗：單月賭收保守估計達80億
【09：40】滙豐 （00005） 升近2%，破頂高見58元，友邦 （01299） 升2%，港交所 （00388） 升逾1%，中移動 （00941） 升0.9%，破頂高見56.65元。
【09：36】歡喜傳媒 （01003） 急升2成，破頂高見1.83元，IMAX CHINA （01970） ，升逾11%，破頂高見11.9元，阿里影業 （01060） 升近6%。
【影視股】內地「春節檔」票房有望超90億人民幣 哪些港股有份參與？
【09：25】【吉利175】吉利彈2%、向母公司收購馬來西亞汽車品牌寶騰49.9%股權連債務 總代價約14.6億人幣
【09：25】【醫藥股】和黃醫藥高開逾半成 直腸癌藥獲武田製藥88億奪中國以外商業化協議
【09：24】Tesla（美︰TSLA）績後股價盤後升半成，三大造車新勢力造好，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 升逾7%，小鵬汽車 （09868） 升近6%。
【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄 惟收入增速及電動車毛利率疫後最低
【09：21】騰訊 （00700） 升2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開341點，開報22386點，科指升2%，報4662點。
【09：13】期指高開395點，報22380點。
【08：58】中國互聯網投資 （00810） 今早復牌，亞美能源 （02686） 公布短暫停牌，中國投資開發 （00204） 停牌。
【08：48】恒指黑期升約36點，報22428點，道指期貨升30點，報33853點。
【08：44】【盈喜盈警】四環醫藥料去年度虧損不超過26億元人幣 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）
【08：31】【業績｜濠賭股】金沙全年經調整EBITDA轉虧蝕3.2億美元
【08：30】【大行看法】滙豐劉紹文：恒指可挑戰23900點 增長式牛市條件未完全到位
【08：17】【內房危機】融信中國未支付已到期美元債 本息涉款約4.3億美元
【08：04】【業績｜消費股】維達國際去年少賺57% 派末期息30仙
【08：00】【境外債】渣打嚴守敬：今年亞洲G3債發行量料勝去年 年內更多內房發行離岸債
【07：45】【獨家專訪】余偉文：巴塞爾委員會會議落實3月在港舉行 國際決策者講香港故事更有說服力
【07：45】【獨家專訪】余偉文：理財通2.0力爭上半年成事 借通關「東風」擴投資範圍
【07：45】港股ADR收報22442點，升397點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報58.07元，較港收市價高1.17元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報400.11元，較港收市價高8.31元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.69元，較港收市價高1.39元或1.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】巨企業績參差，美股先挫後穩，道指一度挫460點，收市倒升9點，報33743點；標指跌不足1點，收報4016點；納指跌20點或0.18%，收報11313點。
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責任編輯︰梁浩碩