【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）

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美國GDP等數據佳，有望軟着陸，市場風險胃納續好，債價下跌，道指收市升205點，納指升1.8%，夜期升67點，收報22647點，中概股指數急漲3.6%，收報8278點，藍籌股外圍造好，滙豐ADR撲59關。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 174.26 +1.1% 騰訊ADR 409.75 +0.7% 滙豐ADR 58.68 +1.4% 阿里巴巴美股 117.99 +0.4%

小米大升12%、騰訊重上400關 港股兔年開市紅盤高收升522點

港股兔年開市紅盤高開高收，全日升逾500點。小米 （01810） 大升逾12%，為升幅最大藍籌，騰訊 （00700） 升近4%突破400關，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升6%，恒生指數高開341點，其後走勢反覆向好，全日升522點，以全日最高位22566點收市，成交1195.6億元。科指升4.3%，報4763點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 406.80 +3.8 +76 14 友邦 90.00 +2.7 +46 18 小米 13.34 +12.5 +41 14 神華 24.80 -1.2 -1 7 銀娛 54.35 -1.0 -1 178 金沙中國 29.35 -2.2 -2 -29

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期升67點，收報22647點，中概股指數急漲3.6%，收報8278點

【23：19】夜期跌33點，中概股指數漲1.3%

【16：10】小米 （01810） 大升逾12%，為升幅最大藍籌，騰訊 （00700） 升近4%突破400關，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升6%，恒指升522點，收報22566點，成交1195.6億元。科指升4.3%，報4763點。

【16：00】恒指U盤前升483點，報22528點。

【15：41】【異動｜影視股】歡喜傳媒曾漲27% IMAX中國新春檔期4日票房1.6億人幣、張藝謀賀歲片《滿江紅》破19億人幣票房

【15：39】李寧 （02331） 尾市升7%，高見79.65元。

【15：21】港股尾市升近450點，報22490點，科指升3.7%，報4739點。

【15：13】【新股IPO】普樂師數字科技再度遞表 去年首9個月少賺25%

【15：08】李寧 （02331） 升逾5%，安踏 （02020） 升逾2%，特步 （01368） 升近2%。

【14：55】【2023兔年】景順：中國經濟將自次季起迎來強勁反彈 一文看清投資界對兔年股市看法（不斷更新）

【14：53】大市升幅擴大至近500點，報22532點，升487點。

【14：50】車股造好，其中比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 分別升逾6%。

【14：35】三桶油向上，中石油 （00857） 升逾3%，中海油 （00883） 升近2%，中石化 （00386） 升逾1%。

【14：33】濠賭股逆市轉跌，其中金沙 （01928） 破頂後倒跌4%，銀娛 （00027） 跌0.6%。另外，永利 （01128） 轉跌5%，美高梅 （02282） 升0.4%，澳博 （00880） 跌近2%，新濠 （00200） 跌逾6%。

【14：31】和黃醫藥 （00013） 升幅擴大至逾13%，高見31.4元。

【14：20】騰訊 （00700） 升逾3%，美團 （03690） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 升1%，小米 （01810） 升11%，港股升約465點，報22508點，科指升3.8%，報4741點。

【14：20】維達 （03331） 績後逆市跌逾4%，低見22.7元。

【13：41】洪橋 （08137） 升43%，破頂高見1.03元，成交2400萬元。

【13：24】大市午後升近450點，報22488點，升444點。

【13：16】小米 （01810） 午後升一成，報13.06元。

【13：08】半新股樂華娛樂 （02306） 逆市挫一成，低見4.95元創上市後新低。

【13：03】吉利 （00175） 午後短綫抽升，升幅擴大至逾5%，比亞迪 （01211） 升6%。

【13：00】港股午後初段升約385點，報22430點，科指升3.2%，報4715點。

【12：48】【生科股】康方生物：收到Summit Therapeutics第一期首付款共3億美元 股價半日彈4%

【12：00】恒生指數半日升381點，報22426點，成交658億元。科指升3.2%，報4713點。小米 （01810） 大升逾9%，騰訊 （00700） 升3%，美團 （03690） 升2%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%。汽車股、影業股、旅遊相關股向上。

【11：54】【農曆新年】港交所疫情後首公開舉行新春開市儀式 歐冠昇：新股市道見復甦

【11：29】【異動｜影視股】歡喜傳媒早段漲逾兩成 張藝謀賀歲片《滿江紅》破19億人幣票房

【11：21】【出行股】攜程升2% 兔年春節首4天內地酒店預訂量已超2019年同期

【11：17】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.2%，報116.5元，今早曾高見118.5元。

【11：03】恒指升逾400點，報22472點，升428點，科指升3.5%，報4728點。

【10：59】騰訊 （00700） 升幅擴至3%，高見403.6元。

【10：58】舜宇 （02382） 升逾6%，高見115元，瑞聲 （02018） 升3%。

【10：56】中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升0.4%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾3%，龍湖 （00960） 升近6%。

【10：54】【異動｜電子煙】華寶國際大插13% 主席朱林瑤於內地取保候審

【10：36】【小米1810】小米汽車設計遭外洩 公司：為早期招標設計稿、將與該供應商進行嚴肅處理 股價抽升8%

【10：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊重上400元關口，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：09】藥明生物 （02269） 逆市跌近1%，低見69.7元。

【10：06】華寶國際 （00336） 逆市跌近12%，低見3.91元。華寶國際公布接獲主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤的家屬通知，安遠縣公安局已對朱林瑤取消指定居所監視居住，採取取保候審。同時，重慶市永川區公安局對朱林瑤依法實施指定居所監視居住。

【09：59】小米 （01810） 升逾8%，高見12.88元。小米汽車設計被洩密，小米公關部總經理王化發文確認，是二級供應商保密的設計文件洩密，指洩密文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件。

【09：54】恒指早段升近350點，報22394點，科指升2.7%，報4694點。

【09：48】比亞迪 （01211） 升逾5%，吉利 （00175） 升近4%。另外，長汽 （02333） 升半成，廣汽 （02238） 、華晨 （01114） 升3%。

【09：47】【香港樓市】滙豐劉紹文：料利率一段時間維持高位 按息上升不利本港樓市前景

【09：45】中國互聯網投資 （00810） 復牌逆市瀉94%，破底低見1元。

【09：42】金沙 （01928） 升逾4%，破頂高見31.4元，銀娛 （00027） 升逾2%，破頂高見56.2元。另外，永利 （01128） 升逾2%破頂，美高梅 （02282） 升0.4%，澳博 （00880） 升0.8%，新濠 （00200） 破頂後回軟，暫無升跌。

【濠賭股】農曆新年假期首4日港澳旅客量大不同？ 訪港内地客較澳門少逾6成、花旗：單月賭收保守估計達80億

【09：40】滙豐 （00005） 升近2%，破頂高見58元，友邦 （01299） 升2%，港交所 （00388） 升逾1%，中移動 （00941） 升0.9%，破頂高見56.65元。

【09：36】歡喜傳媒 （01003） 急升2成，破頂高見1.83元，IMAX CHINA （01970） ，升逾11%，破頂高見11.9元，阿里影業 （01060） 升近6%。

【影視股】內地「春節檔」票房有望超90億人民幣 哪些港股有份參與？

【09：25】【吉利175】吉利彈2%、向母公司收購馬來西亞汽車品牌寶騰49.9%股權連債務 總代價約14.6億人幣

【09：25】【醫藥股】和黃醫藥高開逾半成 直腸癌藥獲武田製藥88億奪中國以外商業化協議

【09：24】Tesla（美︰TSLA）績後股價盤後升半成，三大造車新勢力造好，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 升逾7%，小鵬汽車 （09868） 升近6%。

【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄 惟收入增速及電動車毛利率疫後最低

【09：21】騰訊 （00700） 升2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開341點，開報22386點，科指升2%，報4662點。

【09：13】期指高開395點，報22380點。

【08：58】中國互聯網投資 （00810） 今早復牌，亞美能源 （02686） 公布短暫停牌，中國投資開發 （00204） 停牌。

【08：48】恒指黑期升約36點，報22428點，道指期貨升30點，報33853點。

【08：44】【盈喜盈警】四環醫藥料去年度虧損不超過26億元人幣 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【08：31】【業績｜濠賭股】金沙全年經調整EBITDA轉虧蝕3.2億美元

【08：30】【大行看法】滙豐劉紹文：恒指可挑戰23900點 增長式牛市條件未完全到位

【08：17】【內房危機】融信中國未支付已到期美元債 本息涉款約4.3億美元

【08：04】【業績｜消費股】維達國際去年少賺57% 派末期息30仙

【08：00】【境外債】渣打嚴守敬：今年亞洲G3債發行量料勝去年 年內更多內房發行離岸債

【07：45】【獨家專訪】余偉文：巴塞爾委員會會議落實3月在港舉行 國際決策者講香港故事更有說服力

【07：45】【獨家專訪】余偉文：理財通2.0力爭上半年成事 借通關「東風」擴投資範圍

【07：45】港股ADR收報22442點，升397點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報58.07元，較港收市價高1.17元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報400.11元，較港收市價高8.31元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.69元，較港收市價高1.39元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】巨企業績參差，美股先挫後穩，道指一度挫460點，收市倒升9點，報33743點；標指跌不足1點，收報4016點；納指跌20點或0.18%，收報11313點。

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責任編輯︰梁浩碩