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【業績｜濠賭股】金沙彈高近3%　全年經調整EBITDA轉虧蝕3.2億美元

股市 09:29 2023/01/26

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金沙中國 （01928） 公布，金沙中國第4季淨收益總額按年減少31.7%至近4.4億美元，淨虧損近3.5億美元，較去年同期淨虧損近2.5億美元有所擴大。全年計，淨收益總額按年減少44.2%至16.1億美元，淨虧損由10.5億美元擴大至15.8億美元。

金沙彈高約2.7%，報30.8元，創2021年7月高。

金沙第4季經調整物業EBITDA轉虧損5100萬元美元，去年同期為7400萬美元。全年經調整物業EBITDA虧損為3.2億美元，2021經調整物業EBITDA則為近3.4億美元。

新批給為雙贏　38億美元的承諾僅為基線

控股股東LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，澳門有光明的未來，澳門仍為全球最大綜合度假村市場，對澳門於未來年度發展為更有活力及多元化的旅遊市場非常樂觀。他指，新批給為雙贏，深切感謝於未來十年營運其中一個博彩經營批給的機會，對有效利用更多資金以擴充金沙中國的非博彩服務感到興奮，稱38億美元的承諾僅為基線，由於市場持續增長，故希望投資更多資金。

Robert Glen Goldstein稱，於過去數周，旅遊限制已在澳門所有地區及市場全面解除，要準確量度復甦的潛在步伐仍然過早，但由於已目睹其物業訪客量、博彩量、零售銷售及酒店入住率已有顯著改善，因此所有初期跡象均為正面。

新春訪客量目前達2019年水平約40%　博彩量及收益比例上跑贏同期

針對有關澳門業務於春節期間的表現的提問，金沙指據察悉所有業務分部均有強勁的客戶量，而金沙於該期間一直錄得正EBITDA。據進一步察悉，該期間的訪客量目前達2019年水平的約40%，惟博彩量及收益均見在比例上跑贏同期水平。此情況與其他於新冠疫情後對外開放的國際市場的經驗一致，乃由於蓄勢已久的需求及客戶組合相輔相成。

【濠賭股】農曆新年假期首4日港澳旅客量大不同？　訪港内地客較澳門少逾6成、花旗：單月賭收保守估計達80億

【濠賭股】 澳門旅遊局指新春酒店預訂爆滿 濠賭股繼續亢奮 新濠升近7%

責任編輯︰梁浩碩

港股 金沙中國有限公司（01928） EBITDA
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