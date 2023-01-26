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【業績｜消費股】維達國際績後插7%　去年少賺57%、派末期息30仙

股市 15:45 2023/01/26

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【業績｜消費股】維達國際去年少賺57%　派末期息30仙

維達國際 （03331） 去年度淨利潤減少56.9%至7.1億港元，淨利潤率為3.6%，每股基本盈利下降57%至58.7港仙，末期股息跌25%至30港仙，連同中期股息，去年度每股股息總額將為40港仙，按年跌20%。

維達國際績後一路走低，現插7.4%，報22元，創近一個月低。

集團表示，儘管營商環境充滿挑戰，成本上漲壓力顯著，集團收益依然實現穩固增長。期內，價格、產品組合及銷量推動銷售自然增長8.1%，銷售收益增長4%至194.2億元，電商渠道收益自然增長16.7%。

就業務分部而言，紙巾分部及個人護理分部分別佔總收益的83%及17%。紙巾業務去年收益為161億元，按年增長3.9%，增幅剔除匯率影響為7.8%。而個人護理業務收益增長4.4%至33.1億元，增幅剔除滙率影響為9.6%。

集團指，為了抵銷成本大幅上升的影響，上年度集團採取了多次價格調整措施以提升淨售價，同時，又成功實施成本節約計劃，持續專注投入於高端產品。期內，集團毛利下跌16.9%至54.8億元，而毛利率下降7.1個百分點至28.2%。

展望未來，維達指，雖然中國已解除新冠疫情管控措施，但2023年的營商環境仍將充滿變數。集團將在應對變化的同時，致力於實現可持續的增長。集團將以創新技術及市場營銷執行力，繼續推進紙品業務，尤其是高端產品組合的品牌發展。

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編輯：姚卓然

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