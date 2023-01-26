▲ 【美股業績】IBM季度收入按年持平勝預期 計劃裁員近4000人

IBM（美︰IBM）公布，季度收入166.9億美元，按年持平，高於預期的164億美元，經調整每股盈利3.6美元，符預期。另外，另外，IBM計劃裁員約3900人，佔員工總數約1.5%。IBM股價盤後跌2%。

期內，軟件部門收入72.9億美元，增長近3%，基礎設施部門收入44.8億美元，增長近2%，至於諮詢業務收入增長0.5%至47.7億美元。

IBM裁員將主要集中在分拆基建設施業務及剝離醫療保健部門有關，涉及相關費用約3億美元。IBM財務總監James Kavanaugh表示，IBM仍預計在「高增長地區」招聘員工。

IBM預計2023財年的自由現金流將達到105億美元，收入增長約5%。至於根據彭博匯編的數據顯示，分析師的預測均值為自由現金流91.8億美元，收入增長1.2%。

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責任編輯︰梁浩碩