  • 14°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 08:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】IBM季度收入按年持平勝預期　計劃裁員近4000人

股市 07:50 2023/01/26

分享：

分享：

【美股業績】IBM季度收入按年持平勝預期　計劃裁員近4000人

IBM（美︰IBM）公布，季度收入166.9億美元，按年持平，高於預期的164億美元，經調整每股盈利3.6美元，符預期。另外，另外，IBM計劃裁員約3900人，佔員工總數約1.5%。IBM股價盤後跌2%。

期內，軟件部門收入72.9億美元，增長近3%，基礎設施部門收入44.8億美元，增長近2%，至於諮詢業務收入增長0.5%至47.7億美元。

IBM裁員將主要集中在分拆基建設施業務及剝離醫療保健部門有關，涉及相關費用約3億美元。IBM財務總監James Kavanaugh表示，IBM仍預計在「高增長地區」招聘員工。

IBM預計2023財年的自由現金流將達到105億美元，收入增長約5%。至於根據彭博匯編的數據顯示，分析師的預測均值為自由現金流91.8億美元，收入增長1.2%。

【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄　惟收入增速及電動車毛利率疫後最低

【美股焦點】AT&T第四季每股盈利勝預期　股價急升逾6%

責任編輯︰梁浩碩

美股 國際商業機器（IBM，美：IBM） 裁員 IBM
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【境外債】渣打嚴守敬：今年亞洲G3債發行量料勝去年　年內更多內房發行離岸債

下一篇文章

【Morning精點】馬斯克庭上針鋒相對「特斯拉可隨時結束8年營運」　夫妻開拉麵店月入僅1.5萬、靠老婆一個機會翻身年賺4千萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美企業績】3M業績欠佳股價瀉6%　中國需求中斷　3M全球裁員2500人
【美企業績】3M業績欠佳股價瀉6%　中國需求中斷　3M全球裁員2500人
【美股收市】巨企業績參差　道指挫460後倒升9點　納指續軟
【美股收市】巨企業績參差　道指挫460後倒升9點　納指續軟
【美股焦點】泡沫預言家Jeremy Grantham：美股泡沫爆破仍未結束　標普500指數或現水平跌2成
【美股焦點】泡沫預言家Jeremy Grantham：美股泡沫爆破仍未結束　標普500指數或現水平跌2成
【美國經濟數據】美國上周30年定息按揭利率跌至6.2厘　按揭申請宗數上升7%
【美國經濟數據】美國上周30年定息按揭利率跌至6.2厘　按揭申請宗數上升7%
【Microsoft業績】微軟盤後由升5%變倒跌　預計Azure雲業務收入增速續放緩
【Microsoft業績】微軟盤後由升5%變倒跌　預計Azure雲業務收入增速續放緩
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款