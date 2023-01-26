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【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛

股市 19:05 2023/01/26

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【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄　惟收入增速及電動車毛利率疫後最低

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Tesla（美：TSLA；特斯拉）公布去年第四季業績，無論季度或年度的收入及純利均創公司紀錄，上季收入243.18億美元，超預期的241.6億美元，按年增長37%，不過，本次增速為疫情爆發以來最慢；純利36.87億美元，增長59%，經調整純利41.06億美元，經調整每股盈利1.19美元，增長40%，超預期的1.13美元。整體毛利率16%，增1.29個百分點。Tesla盤前股價抽升逾8%，報156.9美元。

以全年計，Tesla收入達814.62億美元，按年增長51%，純利125.56億美元，增128%，經調整純利141.16億美元，經調整每股盈利4.07美元，按年增80%。電動車銷售213.07億美元，按年增長33%，毛利率25.9%，按年跌4.66個百分點，近8個季度最低。該公司未有發布前瞻指引，僅重申計劃盡快增加產量，以符合 2021年初開始的50%複合年增長率目標，料今年交付180萬輛汽車。 

馬斯克：180萬的交付量預期偏保守、年產量或達200萬輛

Tesla行政總裁馬斯克在電話會議表示，公司公布的交付量預期偏保守，他補充稱，如果沒有意外干擾，公司年產量或可望200萬輛。在談及需求問題，馬斯克直言，在大幅降價之後，Tesla目前看到的訂單幾乎是生產速度的兩倍，「儘管汽車市場總體可能出現萎縮，但需求仍將不錯」。

在提及中國市場，馬斯克稱，Tesla團隊正在當地取得勝利，但同時他又指，公司最大的競爭對手可能來自中國，料在電動車領域，中國車企或「坐亞望冠」，「可能有一家中國公司會成為僅次於特斯拉的公司。」

Cyber​​truck有望於今年在德州投產

被問及Cybertruck的投產計劃，馬斯克回答說，稱希望在今年夏天開始生產，於2024年開始量產，晚於此前2023年底的預期。

另外，特斯拉指，所有工廠總計可每年生產10萬輛Model S/Model X，以及180萬輛Model Y / Model 3。其中，上海產能超過75萬輛Model Y / Model 3，而加洲產能達55萬輛Model Y / Model 3，以及10萬輛Model S/Model X。德克薩斯及柏林可各生產25萬輛Model Y。

【TSLA】馬斯克欺詐案出庭作供：沙特基金及賣SpaceX　都可獲得私有化資金

【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」

記者：譚志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 業績公布
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