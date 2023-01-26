【TSLA】特斯拉盤前升逾7%　上季收入243億美元再破紀錄、惟收入增速及電動車毛利率疫後最低

▲ 【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄 惟收入增速及電動車毛利率疫後最低

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Tesla（美：TSLA；特斯拉）公布去年第四季業績，每論季度及年度的收入及純利均創公司紀錄，第四季收入243.18億美元，超預期的241.6億美元，按年增長37%，不過，增速為疫情爆發以來最慢；純利36.87億美元，增長59%，經調整純利41.06億美元，經調整每股盈利1.19美元，增長40%，超預期的1.13美元。整體毛利率16%，增1.29個百分點。

特斯拉盤前股價升7.5%，報155.3美元。

特斯拉電動車銷售213.07億美元，按年增長33%，電動車毛利率25.9%，按年跌4.66個百分點，近8個季度最低。

以2022全年計，收入達814.62億美元，按年增長51%，純利125.56億美元，增128%，經調整純利141.16億美元，經調整每股盈利4.07美元，按年增80%。

特斯拉未有發布前瞻指引，僅重申計劃盡快增加產量，以符合 2021 年初開始的 50% 複合年增長率目標。

特斯拉指，所有工廠總計可每年生產10萬輛Model S/Model X，以及180萬輛Model Y / Model 3。其中，上海產能超過75萬輛Model Y / Model 3，而加洲產能達55萬輛Model Y / Model 3，以及10萬輛Model S/Model X。德克薩斯及柏林可各生產25萬輛Model Y。

特斯拉指，Cyber​​truck亦有望於今年在德克薩斯投產。

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記者：譚志偉