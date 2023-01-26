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【境外債】渣打嚴守敬：今年亞洲G3債發行量料勝去年　年內更多內房發行離岸債

宏觀解讀 08:00 2023/01/26

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受俄烏衝突、內地因疫情封城、美國加息且孳息率倒掛影響，亞洲債市去年波動。渣打大中華及北亞區資本市場業務主管嚴守敬受訪時指，上述事件困擾下，去年亞洲（日本除外）G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券發行量按年跌逾一半至僅約1,600億美元，惟今年首兩周發債量錄得逾250億美元，遠超上季140億美元發債量，並接近去年第3季發債量，反應遠較預期熾熱，相信今年發債量多於去年，但難以返回前年3450億美元歷史高位。

嚴守敬表示，港府、機管局今年初分別發行綠債、高級票據，投資者反應很好，機管局的10年期票據認購額超過100億美元，多於較短年期票據認購額。他分析，去年底投資者對息口走勢不明朗，傾向不買長債，但從港府發債的認購反應可見投資者對息口看法轉變，這或因市場已歷多次加息，而近期儲局官員言論令投資者憧憬息口應接近見頂，故現時或是鎖定長年期而高質素資產的良機。另一邊廂，債市向來有部分發行人會等待其他發行人帶頭才考慮加入，相信年初債市熾熱、投資者傾向買長債等反應，可引起該些發行人重新關注市場。

倘中美息差收窄　中資企業發境外債或趨復常

不過，嚴守敬指，由於今年上半年在岸和離岸市場集資成本差別仍大，料部分早年參與市場的中資發行人，短期內仍未返回市場，若中美息差年內稍後時間縮窄，下半年中資企業、央企在境外發債的情況才可能趨向復常。

另外，大連萬達商業管理集團旗下萬達地產，據報本月發行總面值4億美元的2年期美元債券，收益率逾12厘。嚴守敬指，這是一年來未見過的內房民企公開美元債發行，去年很多國際投資者因內房事件而虧損，繼而退出投資內房，「原來那麼快就忘記了（傷痛），就返翻來」。他認為，有該宗成功案例，金融機構會開始聯絡其他有潛力的發展商，詢問發外債意慾，亦會聯絡機構投資者，了解有否興趣買其他內房所發外債，相信年內會見到更多內房發行離岸高息美元債。

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記者：胡學能

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