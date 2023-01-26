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27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高

理財智慧 09:30 2023/01/26

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一名原在內地視頻網站工作的女記者，在新年前被公司裁掉，過了一段時間也找不到工作，最後輾轉到海底撈工作，她才驚覺工資比做記者還要高，但卻未敢告訴父母。
 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

內地傳媒報導，一名27歲的前女記者原在內地視頻網站工作，負責拍攝視頻，稱自己每個月只拿到底薪3,500元（人民幣．下同），不幸於2023年元旦時被公司裁員。她向數十家公司寄出求職信，最後都石沉大海。她形容自己：沒工作、沒愛情、沒存款、被房東趕走。

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她只好開始找兼職，輾轉到海底撈工作。她剛開始做兼職是下午4點到8點，後來就調到了晚上9點到凌晨1點。她說，「海底撈的服務是沒得挑的。雖然平時戴著口罩，但也要笑。服務的時候眼睛不能偏離客人一寸，一個人要看三到四桌，我們不能站、不能走，只能小跑，一刻也不停」。
 

她卻沒想到工資竟比以前更高，她在視頻中表示：「海底撈的時薪是21元，算一算，比我之前當記者高，而且有兩頓飯，油水很大，我還胖了一點」。她表示，剛開始工作時是很累的，工作時也不可以用手機。「我也不知道自己走了多少步，估計得有2萬步。」

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原來，她的父母對於以往她在媒體工作很不滿意，「不是公務員，沒有編制，不是鐵飯碗，他們一直覺得我是無業遊民，我媽現在還一直想我考教師」。


即使轉到海底撈工作，她也未敢告訴父母，自己買了點酒和營養品，準備過年帶回家。回家前，店長剛知道她以前當過記者，她無奈說：「店長覺得我是臥底，我好像又要失業了」。
事實上，海底撈願意以高價招聘員工，反映怖地餐飲業市場也極速複蘇，行業面對請人難，也在積極搶人才，不排除未來會有更多從事專業行業的人士，轉行到餐飲業。
 

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責任編輯：陳詠妍

 

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