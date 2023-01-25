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【美股焦點】AT&T第四季每股盈利勝預期　股價急升逾6%

股市 23:44 2023/01/25

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【美股焦點】AT&T第四季營收313億美元　略低於市場預期

美國電訊股AT&T（美：T）公布第四季業績及下財年指引，單季經調整後盈利57億美元（折合約446.4億港元），Non-GAAP每股盈利為0.61美元，市場預期0.56美元。AT&T股價急升逾6%，現報20.33美元。

計及因利率上升及資產減值造成的250億美元減值費用後，AT&T第四季經營業務虧損231億美元，每股虧損3.20美元；期内營收313億美元（折合約2451.5億港元），按年微升0.8%，略低於市場預期，全年營收則為1207億美元，按年下降9.9%；第四季持續經營的自由現金流為61億美元，全年則為141億美元。

按業務劃分，移動業務方面，營收按年增長1.7%，其中，服務營收按年增長5.2%，全年為5.1%，設備營收下降6.3%，無線服務收入增長5.2%。

期内付費電話業務淨增65.6萬名用戶，全年則增長近290萬名；消費者寬頻收入增長 7.2%，全年寬頻收入增長 6.4%，其中，AT&T光纖寬頻用戶淨增28萬，連續12個季度淨增長超過20萬。5G覆蓋方面，中頻5G頻譜覆蓋1.5 億人，是原定年底目標的兩倍多。

展望未來，公司預計，2023年經調整後的每股收益介乎2.35至2.45美元；無線服務收入增長4%，寬頻收入增長5%或更高；資本投資約為240億美元，與2022年水平相若；自由現金流為160億美元或更高，預計比去年增20億美元。

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