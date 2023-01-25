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【美股焦點】紐交所周二系統故障致多隻股份停牌　證實屬人為錯誤導致

股市 23:14 2023/01/25

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紐約證券交易所周二（24日）有多隻股份包括埃克森美孚（美：XOM）、麥當勞（美：MCD）和沃爾瑪（美：WMT），股價出現短暫劇烈波動，最終更觸發自動停牌機制。紐交所發聲明指昨日股份異常停牌事件是由於人為失誤所致，所有交易系統周三（25日）正常運作。

紐交所周三發聲明指，事件起因是交易系統開始時的「災難恢復配置」出現「人為錯誤」，當時受影響的股票超過250隻，成為幾年來美國證券交易所發生的最大混亂。大部分受影響的公司在周二上午9點45分之前恢復交易。紐交所在當日上午9點50分指所有系統都在運行中。

開盤競價通常是每個交易日上午9點30分進行的關鍵流程，會決定該交易所上市股票的正式開盤價。紐約證交所在一份同時發給交易員的通知中表示，周二出現系統問題，一些股票沒有進行開盤競價。

因為沒有可靠的正式開盤價，一些股票周二開盤時出現異常低或高的成交價。這進而引發股價出現劇烈波動，觸發了旨在遏制極端波動的市場規則下的交易暫停機制，導致有股份需要停牌。

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編輯：葉志偉

 

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