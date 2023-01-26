【行業點睇】2023年國內招標量維持高位 風電裝機高增長在望

中銀證券發表報告，據每日風電的不完全統計，2022年國內風電開標規模已達到103.27GW，加上部分 2021 年已招標的裝機需求在2022年內並未併網，或遞延至2023年，今年全年風電新增裝機量的快速提升值得期待，預計2023年國內新增風電裝機約75GW，按年增速約99.3%。

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另一方面，海風招標價格大幅下降，有望刺激需求進一步釋放。1 月 11 日，中電建16GW 風電集中採購項目開標，其中1GW海風項目的不含塔筒最低投標價格為每kW2,353元人民幣，相比於2022年的價格均價下降近1,000元人民幣。

該行據此進行海風項目投資回報率的測算，綜合投資成本降幅可以為海上風電項目帶來約2至3個百分點左右的回報率提升，對於無省補地區的海上風電經濟性提升預計有較大幫助，部分地區海上風電項目或將滿足開發條件，因此海上風電需求有望進一步釋放。

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基於風電招標量維持高位，2023年國內需求高增長在望。產業鏈方面，建議優先配置業績增速有望匹配或超越行業需求增速的海風、國產化替代環節的龍頭企業。

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責任編輯：林衛