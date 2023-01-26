  • 14°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 09:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】2023年國內招標量維持高位 風電裝機高增長在望

股樓投資 09:03 2023/01/26

分享：

分享：

中銀證券發表報告，據每日風電的不完全統計，2022年國內風電開標規模已達到103.27GW，加上部分 2021 年已招標的裝機需求在2022年內並未併網，或遞延至2023年，今年全年風電新增裝機量的快速提升值得期待，預計2023年國內新增風電裝機約75GW，按年增速約99.3%。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

另一方面，海風招標價格大幅下降，有望刺激需求進一步釋放。1 月 11 日，中電建16GW 風電集中採購項目開標，其中1GW海風項目的不含塔筒最低投標價格為每kW2,353元人民幣，相比於2022年的價格均價下降近1,000元人民幣。

該行據此進行海風項目投資回報率的測算，綜合投資成本降幅可以為海上風電項目帶來約2至3個百分點左右的回報率提升，對於無省補地區的海上風電經濟性提升預計有較大幫助，部分地區海上風電項目或將滿足開發條件，因此海上風電需求有望進一步釋放。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

基於風電招標量維持高位，2023年國內需求高增長在望。產業鏈方面，建議優先配置業績增速有望匹配或超越行業需求增速的海風、國產化替代環節的龍頭企業。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
中國 板塊 風能 股票

下一篇文章

金斯瑞上季度 CARVYKTI產品銷售淨額約5500萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款