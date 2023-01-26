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【券商點睇】去年第四季業績料符合預期 嗶哩嗶哩體現降本增效

股樓投資 10:03 2023/01/26

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天風證券預計，嗶哩嗶哩（09626）去年第四季總收入達61.4億元（人民幣，下同），按年增6%，整體符合市場預期，其中廣告業務受第四季疫情影響小幅拖累，整體按年升1%至16億元；遊戲業務方面，雖有《寶石研物語：伊恩之石》公測、《暖雪》手遊版上綫，但考慮到上綫時間較晚，預計對業績增量貢獻較小，料遊戲收入按年降7%至12億元。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

另增值服務（VAS）業務方面，受益於第四季《三體》上綫，總體VAS業務收入貢獻有所恢復，預計按年升19%至22.6億元；電商及其他業務方面，該行預計受益於《三體》動畫版等重磅IP的推動，帶動電商業務收入按年增加9%至10.9億元。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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該行指出，第四季降本增效所帶來的裁員進一步推進，預計公司一次性費用短期增加帶來營業利潤率較上季小幅下降，但非通用會計準則（Non-GAAP）營業利潤率有望進一步收窄，公司降本增效成果有望在2023年進一步體現。考慮嗶哩嗶哩當前已經被納入恒生指數，有望於2023年3月被納入港股通，屆時或有望獲得內地投資者增配，整體流動性有望得到進一步提升，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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