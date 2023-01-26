【券商點睇】加碼布局鋰資源與下游業務 天齊低槓桿助縱向收購

興證國際指出，天齊鋰業（09696）作為全球鋰鹽中上游一體化龍頭，鋰資源100%低成本自給，盡享選礦端、冶煉端利潤。加上，目前公司財務槓桿低、現金流充足，鋰鹽產能及下游業務布局有望加速。該行維持目標價86.15元，維持「審慎增持」評級，建議投資者關注。

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2023年1月9日，天齊公告稱其董事會通過決議，控股子公司TLEA擬用其自有的1.36億澳元現金購買澳洲Essential Metals Limited（簡稱ESS）的100%股份，以擴充鋰礦資源儲備。ESS擁有Pioneer Dome鋰礦項目100%所有權，資源總量1,120萬噸，平均氧化鋰品位1.16%。在基本情形下，預計可利用資源量佔比55%，對應超過17萬噸碳酸鋰當量（LCE）；按現有時間表，該鋰礦或將於2025年投產。

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該行認為，天齊鋰業於2022年7月在港上市，淨集資130.62億元，9月底資產負債率降至25.53%。天齊港股引入中創新航（03931）、LG化學、德方納米等基石投資者；公司亦作為中創新航的基石投資者，投資1億美元，持股1.12%；此外，天齊與北京衛藍合資成立天齊衛藍固鋰新材料公司，布局鋰鹽下游業務將拓展長期空間。

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責任編輯：林衛