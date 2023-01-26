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【獨家專訪】余偉文：巴塞爾委員會會議落實3月在港舉行　國際決策者講香港故事更有說服力

宏觀解讀 07:00 2023/01/26

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【獨家專訪】余偉文：巴塞爾委員會會議落實3月在港舉行　國際決策者講香港故事更有說服力

金管局去年統籌金融領袖投資峰會，作為香港向外宣傳復常首項重頭戲，金管局總裁余偉文接受本報35周年報慶專訪時稱，峰會漣漪效應很強，預告今年除了11月再辦金融領袖投資峰會，最新已落實3月舉行巴塞爾銀行監管委員會會議，讓央行領袖到港，「全球的監管機構會來晒」，「由我們講（香港故事）未必信，帶更多決策者、商界領袖訪港後再轉述，更有說服力，不擔心（金融界）人才好缺。」

去年金融峰會　漣漪效應強

「不少CEO參加峰會後都大讚香港情況，將整個vibe（氣氛）轉達予同事，不止有利高管陸續來，也讓香港吸人才更易。他們的外國同事不會停留在竹篙灣、家人或需分開隔離等負面印象。」

余偉文承認香港過去一年失了不少印象分，「有少少不好彩，香港Omicron感染高峰較海外遲。當別人重新開放，我們仍在收緊，一來一回，對比就很大。沒有感到不岔氣，但需要更加做好自己」。

余偉文稱，自峰會後日程表愈來愈多訪客安排，「（訪問前）早上才見完一間私銀的董事。他們過去兩三年幾乎沒在香港投資，因為香港有太多不明朗，又無法親身視察。他們下午已應承投放更多資源在香港。」

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記者：麥德銘、胡學能

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