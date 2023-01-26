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【獨家專訪】余偉文：理財通2.0力爭上半年成事　借通關「東風」擴投資範圍

宏觀解讀 07:00 2023/01/26

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余偉文接受本報獨家專訪時表示，一旦落實理財通2.0，會考慮聯合三地銀行再次宣傳計劃。

香港和內地逐步恢復免檢往來，金管局總裁余偉文接受本報35周年報慶專訪時表示，「跨境理財通」近一年多潛力未完全發揮，期望可借通關「東風」再走遠些，希望可在短期內推出「理財通2.0」，擴大可投資範圍，並讓金融機構介紹產品時更具彈性。余偉文稱︰「香港銀行好多已為跨境理財通準備好，人手已經有，只是爭（通關）這一下，有了這個東風，人能夠下來，就可以積極去做。」

參考人行廣州分行數據，理財通前年10月正式開通後首3個月，每月都有逾7,000名個人投資者新增參與，踏入去年，新客增長明顯放慢，內地客投資境外的資金則平穩上升。至去年底，共有近4.1萬名三地投資者參與，跨境匯劃金額約22億元人民幣，較其他互聯互通計劃慢熱。

余偉文稱︰「跨境理財通開展時很順利，但似乎增幅較慢。這主要被兩件事影響。一是通關，因為沒有通關就無親身接觸，理財產品講求客戶信任，無法親身接觸就難以建立關係；二是投資範圍，因為始終是剛剛開始，對於可以買甚麼產品、如何買，全部都是嘗試階段。」

金管局去年底已表明正與內地當局商議「理財通2.0」，余偉文提及理財通南向通至少可循兩方面加強，例如能否由債券基金等較保守產品擴大至納入較簡單的股票基金產品，以及可否簡化銷售過程，由目前只能由客戶主動查詢，改為讓銀行可較進取推廣。

各機構關注點不同　需時協議

被問及能否在上半年落實，余偉文稱，理財通較其他互聯互通涉及更多監管機構協調，包括人行、中證監和中銀保監等，「各家機構關注點可能有些不同，需要多點時間協議如何行，希望最快（上半年成事）」。他續指，一旦落實理財通2.0，會考慮聯合三地銀行再次宣傳計劃。

余偉文接受本報獨家專訪時表示，一旦落實理財通2.0，會考慮聯合三地銀行再次宣傳計劃。（梁偉榮攝）

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