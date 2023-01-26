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【香港樓市】滙豐劉紹文：料利率一段時間維持高位　按息上升不利本港樓市前景

股市 09:30 2023/01/26

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美國聯儲局下周議息，市場普遍預期加息0.25厘。滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文指，市場低估聯儲局對高通脹遺害的認知，以及不惜代價優先對抗高通脹的決心，亦低估歐美的加息力度，預期利率會維持高位一段時間，面對「無風險收益率」持續高企，股、債、樓等風險資產續面對很大衝擊。

市場低估美國通脹韌度

劉紹文指，現時利率期貨反映美國終端利率為4.88厘，並於今年第四季開始減息，但坦言市場將事情簡單化，低估通脹的韌度，部分鷹派儲局官員已提醒終端利率有可能升至5厘或以上，並在高位維持，反映市場與聯儲局在利率預期上存分歧。

    「現時美國十年期國債孳息約3.4厘，意味無風險利率高企，而中原城市租金回報率只有約2.6厘。參考歷年經驗，當香港住宅租金回報率不及美債息，樓價便會下滑。」

劉紹文提到，自2009年以來，美債息一直低於香港住宅租金回報率，但隨聯儲局去年大手加息，美債息現已遠高於租金回報率，去年本港樓價大跌15%，因此他認為今年最需要關注中長期中性利率，能否返回疫情前的超低利率水平。

他又提醒，市場共識是通關後內地人來港置業，但要留意當無風險利率上升，按息也會上升，將不利樓市前景。

相關文章：

【大行看法】滙豐劉紹文：市況大致反映復常利好　恒指最牛可見23900點

【香港經濟】香港12月通脹率2%、高於預期　政府：菜價上升和資訊及通訊服務費用跌幅收窄

編輯：葉志偉

 

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