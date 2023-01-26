【大行看法】滙豐劉紹文：恒指可挑戰23900點　增長式牛市條件未完全到位

港股去年10月低位14597點，至農曆新年前重回22000點關，反彈幅度超過50%。滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文接受本報專訪時稱，市場已大致反映復常利好，相信兔年股市會由「預想期」進入「實質期」，企業盈利預測變化將主導大市走向，形容兔年港股「耕田能獲寶，養兔不守株」。

對於港股在虎年末段出現「挾倉式反彈」，劉紹文稱復常升浪只是撥亂反正，關鍵是能否維持。又提到市場今年對恒指盈利增長預測為15%，相當於市盈率約10.3倍，估值吸引，惟現時市場預期由去年10月「極度悲觀」轉為「非常樂觀」，要滿足這個高預期，後市須「交數」甚至超出預期，港股才可更進一步。

若目前市場共識能悉數成真，恒指可重返5年平均估值11.4倍以上，即23900點，但不單短綫有回調風險，並認為港股要出現2至3年的增長式牛市，所需的兩大條件未完全到位。

他指內房問題因內地加強支援流動性而紓緩，下一步需見到「震撼性及實質性」刺激房屋銷售或扶持經濟政策。其次，港股持續反彈需見到環球通脹持續回落至「可接受水平」，而聯儲局減息是基於通脹降溫而非經濟放緩，但市場一直低估美國經濟的強韌度，預期出錯機會偏高，令通脹、利率及美元均高於預期。

他形容短綫市況如「狡兔」，大市或重演去年中「殺共識」回吐，「大市升了那麼多，正常調整已可回落到19100點」。從技術分析來看，19100點為反彈回調38.2%，下一關則是反彈回調50%，即18300點。又指投資者若憂大市調整，可留意防守力高及高息的油股及電訊股。

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編輯：葉志偉