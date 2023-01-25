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【美股焦點】波音第4季虧損縮窄84%至6.6億美元　收入遜預期　2022全年自由現金流轉正數

股市 22:06 2023/01/25

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飛機製造商波音（美：BA）公布，去年第4季虧損6.6億美元，按年縮窄84.1%，每股虧損1.06美元，若按非會計準則，每股虧損1.75美元，遜市場預期；季內收入199.8億美元，按年增加35.1%，遜預期。去年波音虧損50.5億美元，擴大17.8%；全年收入666.1億美元，增6.9%。去年第4季波音自由現金流31.3億美元，全年則為22.9億美元，而2021年自由現金流則為負44億美元。管理層預期，今年自由現金流將介乎30億至50億美元。

波音表示，737項目的生產速度正穩定於每月31架，計劃在2025/2026年內，將產量提升到每月約50架，787項目繼續保持低生產率，計劃在今年底將產量提高到每月5架，並在2025/2026年內提高到每月10架。

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編輯：胡學能

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