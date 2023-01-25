【2023兔年】餐飲零售「兔」氣揚眉現小陽春　惟復常路漫漫存隱憂

兔年伊始，沉寂逾3年的本地零售和餐飲業今年有望「兔」氣揚眉。綜合受訪遊客反應，農曆新年期間訪港預計花費約1萬元，比以往多花10至20%，主要用於購買衣服、珠寶首飾等。有受訪旅客表示，香港今年農曆新年氣氛沒想像中好，惟仍比疫前為佳，主因今年疫情放緩，人流明顯上升及市面消費氣氛較過往幾年濃厚。此外，有受訪本地市民指出，今年恢復過去3年停擺的團拜和拜年活動，料農曆新年期間洗費比往年多最少20%。

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南北行聯營業務發展經理崔家權指，今年農曆新年期間銷情非常好，生意額料有按年15%升幅。他表示，今年市民恢復拜年和團拜活動，送禮需求因而上升，今年人均消費約800至1,000元，比去年500至800元高，客人亦較願意購買中、高價貨品。展望2023年，崔家權預計總體銷售額或錄得按年15%升幅，同時憧憬下月發布的財政預算案能再派消費券，有助提振本港經濟復甦。

▲ 展望2023年，南北行聯營業務發展經理崔家權預計總體銷售額或錄得按年15%升幅，同時憧憬下月發布的財政預算案能再派消費券，有助提振本港經濟復甦。（資料圖片）

僑豐行有限公司行政總裁黃偉鴻則表示，今年農曆新年「計錯數」，未料政府加急放寬防疫措施步伐，比預期準備少了10%的貨，未能完全應付農曆新年突然爆發的購買力；另一方面，黃指其公司的外貿貨品早於農曆新年前已全數輸往外地。黃偉鴻續指，EDO品牌的產品以100元左右價位最受歡迎，惟他指銷售貨量仍未及疫前水平，他預料當香港出入境防疫措施最遲於今年下半年完全取消，屆時將有更多內地遊客來港購買產品回國，有利刺激總體銷售額上升。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界本月的生意額超過100億元，接近疫情前的9成，不能全面恢復的原因是未有足夠旅客來港，入境事務處數據顯示，周二（24日）訪港的內地旅客佔總入境旅客數目不足2成。香港旅遊業議會主席徐王美倫日前接受電台訪問時則指，有信心未來1年出入境旅遊能夠復甦。

▲ 香港旅遊業議會主席徐王美倫日前接受電台訪問時則指，有信心未來1年出入境旅遊能夠復甦。（資料圖片）

然而，現代管理（飲食）專業協會會長兼新光酒樓集團常務董事總經理胡珠坦言，中式酒樓生意於年初及年尾出現「小陽春」屬預期之內，除了節日效應、政府放寬防疫措施及中港通關，以及今年適逢「雙春兼潤月」等都是有利因素。他舉例，協會內表現最差的酒樓，其生意在農曆新年期間也恢復至疫前6至7成，表現最佳的甚至恢復近8至9成，預料大部分酒樓的生意於今年下半年將可恢復至疫情前的水平。

▲ 餐飲業界代表指，中式酒樓生意於年初及年尾出現「小陽春」屬預期之內，除了節日效應、政府放寬防疫措施及中港通關，以及今年適逢「雙春兼潤月」等都是有利因素。（資料圖片）

惟胡續指，部分酒樓生意短期回升或屬「虛火」，他表示農曆年後正式啟巿才「見真章」。胡珠嘆食材及運輸成本持續上漲，及人才嚴重短缺是餐飲同業面對的最大挑戰。「有酒樓以日薪1,500元也未能聘請樓面；負責洗碗的後勤員工洗到凌晨1至2點真的『洗到喊』。」胡珠稱，人材短缺問題必須由「官、商、民」3方共同努力才有望改善及解決。

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記者：楊嘉軒



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