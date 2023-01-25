【美股焦點】泡沫預言家Jeremy Grantham：美股泡沫爆破仍未結束　標普500指數或現水平跌2成

曾兩次成功預測美股大跌，而被稱為「泡沫預言家」的GMO聯合創始人兼長期投資策略師Jeremy Grantham警告，美股泡沫的破裂仍然未結束，投資者不應對今年股市的強勁開局表現得太興奮，直言標普500指數現水平仍有約2成下跌空間。

料標指最低或見3000點

Jeremy Grantham預期標普500指數今年年底會處於3200點水平，相當於全年下跌17%，以周二（24日）收市4016點計，跌幅超過20%。他更指數年內或有一段時間會跌穿3200點，在3000點附近徘徊。

他指，股市出現問題涉及的範圍比平常更廣，甚至是他幾乎前所未見的範圍，又指現時可能出錯的事情比能夠順利進行的事情要多，全球體系也可能會開始向完全錯誤的方向發展。坦言現階段市場高漲的信心很容易被戳破，而導致一輪快速且嚴重的下跌。



GMO以股票錯位策略買入價值股，並沽空那些估值被認為基於「不合理的成長預期」的公司，該策略去年首11個月錄得近15%盈利。Grantham表示價值股表現一直更為出色，對比起成長股，前者具吸引力，故就算現時價值股股價回升，仍然相對便宜，更預期未來一兩年可跑贏成長股20個百分點。

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編輯：葉志偉