金斯瑞上季度 CARVYKTI產品銷售淨額約5500萬美元

金斯瑞生物科技(01548) 宣布，非全資附屬公司傳奇生物科技 (美：LEGN) 日前宣佈，根據傳奇生物與 Janssen Biotech, Inc.（「楊森」）於2017年12月訂立的合作及授權協議，CARVYKTI®於截至2022年12月31日止季度產生貿易銷售淨額約 5,500 萬美元。 貿易銷售淨額系基於楊森向傳奇生物提供的資料，傳奇生物未獨立核實該銷售數字的準確性。

【長和系】和黃醫藥及武田製藥 達成11億美元藥品銷售協議 詳情請看【下一頁】

金斯瑞補充，該銷售數字基於截至本公告日期傳奇生物所獲得的現有資料，而傳奇生物的合併經營報表中將錄得的收益或毛利金額釐定取決於傳奇生物的管理層完成其截至2022年12月31日止期間的財務報表。傳奇生物亦不能保證 CARVYKTI®的最終貿易銷售淨額不會與本公 告中披露的金額存在差別（包括因審閱調整而導致者），且任何相關變動均可能屬重大變動。

【比亞迪1211】福特傳向比亞迪等廠商 洽售德國車廠 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機