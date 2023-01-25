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【影視股】內地「春節檔」票房有望超90億人民幣　哪些港股有份參與？

股市 19:49 2023/01/25

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【影視股】內地「春節檔」票房有望超90億收官

自内地當局調整疫情防控措施後，電影業復甦在即，春節檔期的票房亦成爲關注點。2023年春節電影票房突破50億元（人民幣，下同），而機構預測檔期總票房有望突破90億。

據中國電影數據信息網，截至本港今晨時分，2023年「春節檔」（1月21日至27日）總票房（計及預售）突破50億元，電影《滿江紅》、《流浪地球2》及《熊出沒·伴我「熊芯」》領先，在上映第四天（25日），票房分別達4.04億、3.7億元及1.22億元。

機構：內地新春假期總票房有望突破90億元人幣

中國內地今年「春節檔」共有7部電影上映。據燈塔專業版數據，今年春節檔預售的平均票價為53.7元，按年下跌2.5元，是近7年來首次下降。

券商國泰君安稱，「春節檔」對內地電影復甦具有重要指引意義，料總票房有望突破80億元。萬聯證券則認為，受防疫政策優化、票價略微下降及觀影熱情高漲等利好因素驅動下，今年票房有望突破90億。

「春節檔」涉港股影視上市公司

據内媒統計，今年「春節檔」涉多家影視上市公司，其中包括港股上市公司貓眼娛樂 （01896） 及阿里影業 （01060） 。據了解，貓眼娛樂參與春節檔其中5部影片的制作發行，而阿里影業則參與出品3部影片，至於A股影視公司則包含光線傳媒、華誼兄弟及中國電影。

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記者：伍鍵文

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