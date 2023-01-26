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【英國王室】哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱

環球社會熱點 08:05 2023/01/26

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英國哈里王子出版的自傳爆出大量王室秘辛，包括讀書時期的不快經歷。哈里自爆求學時期因不了解歷史，曾遭老師當眾羞辱。

【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶 【下一頁】

哈里（Prince Harry）於自傳《Spare》透露，學校歷史科老師曾因為他不了解祖先，在校園形容他是個怪人。

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他憶述老師有一日說，自己無法理解哈里作為一個英國王子，怎會不了解英國的歷史。

老師當時更指，英國歷史記載著哈里血親的往事，質問哈里難道認為沒有意義。老師又質疑哈里的態度，不但代表他對家族史一無所知，更反映他求知慾極低。

書中提到哈里認為老師的言論是羞辱他，其後在下課時與這名老師對質，要求對方停止在課堂上把他單獨挑出來批評。

哈里在書中也透露吸毒經歷，指自己曾在伊頓公學（Eton College）的浴室中吸食大麻，當時他的保鏢警察正在大樓外巡邏。

【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數 【下一頁】

哈里在自傳中點名談及多名王室家庭成員的私事，包括曾批評父親查理斯三世（King Charles III），據報引起英國王室内部更大憤怒。

按照規定，英國君主的父系孫輩本來可自動獲得王子公主頭銜。但哈里與夫人梅根所生的長子阿奇（Archie）與女兒莉莉貝特（Lilibet）卻未獲頭銜。

英國王室專家菲茲威廉（Richard Fitzwilliams）估計，哈里的自傳出版後已粉碎他與王室和解的希望，幾乎可以肯定他的一雙兒女不會獲得頭銜。

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責任編輯：鄭錦玲

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