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【善長仁翁】美國富豪去年共捐270億美元　邊位最慷慨捐逾58億美元？

環球政經 19:07 2023/01/25

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即使去年股市大跌，不少富豪的身家都大「縮水」，根據《福布斯》於周一發表的報告顯示，美國25位富豪在去年捐贈了270億美元，超過了之前2年的捐款額。去年捐款額最高的人是貝索斯（Jeff Bezos）的前妻麥謹思（MacKenzie Scott），去年捐獻達58.2億美元。

據《福布斯》估計，截至去年年底，美國最富有的25人生平累計捐贈總額已達到1960億美元。去年捐款額錄得270億美元的增長，超過了前2年200億美元的年度增長，也是2018年前25大富豪捐贈金額的兩倍。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

《福布斯》稱，美國前25大富豪的財富總額到2022年底為9360億美元，按年下降15%，但他們的捐款仍在增加。

Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與妻子麥謹思（MacKenzie Scott）於2019年離婚，麥謹思之後開始專注於慈善事業，自此累計捐款達144.3億美元。她在2022年捐贈了58.2億美元，在前25位富豪中金額最高。

【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點   另推薦13隻通關受惠股【見下頁

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「股神」巴菲特（Warren Buffett ）去年捐款逾54億美元，令到其一生捐款總額達到515億美元，是美國在世富豪中累計捐贈最多的一位。

至於比爾·蓋茨（Bill Gates）和其前妻梅琳達（Melinda French Gates）透過兩人的基金會，在2022年捐贈了超過50億美元，累計捐贈總額達到384億美元。Bill Gates以1020億美元的淨資產位列美國富豪榜第二；而據估計，梅琳達個人價值66億美元。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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撰文 : 陳楚琨

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