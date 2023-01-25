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【日圓走勢】黑田東彥4月卸任　前官員料新行長短期內改變政策

宏觀解讀 18:39 2023/01/25

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日圓滙價近月反覆走強，日本央行上月意外放寬10年期國債目標息率區間至0.5厘成為令滙價波動的主要原因。雖然央行行長黑田東彥表明現階段無意再改變寬鬆貨幣政策，但有前日本央行官員認為，當黑田4月任期屆滿後，新上任行長或在短期內改變收益率曲線控制（YCC）等政策。每美元兌日圓滙價繼續在130水平上落，兌港元6.02算。

料黑田東彥離任前不會有政策調整

前日本央行理事前田榮治認為，日本央行可能在4月份新行長上任後的幾個月內開始逐步取消收益率曲線控制等政策，坦言央行最有可能在新行長上任後的前六個月內調整政策。然而，他預期即使YCC和負利率政策結束，日本央行仍可能會繼續實施寬鬆貨幣政策，以保持低利率。

但他表示，在黑田東彥4月8日卸任之前，央行不太可能有進一步政策調整。

曾擔任日本央行的首席經濟學家的前田榮治又指，隨著日本經濟走出零通脹，有望擺脫根深蒂固的通縮思維，給予央行結束極端刺激措施的空間。他坦言溫和通脹正開始扎根，並預料物價漲幅可能保持在1%至1.5%的區間，估計通脹推高薪金的經濟周期可能開始出現。

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編輯：葉志偉

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