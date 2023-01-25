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【MPF】強積金1月表現暫彈升5% 打工仔人均賺逾萬元

18:33 2023/01/25

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元旦伊始中港股票MPF急漲10%。

打工仔的血汗錢終於虎盡金來、不再捱苦！因晨星的最新統計，截至上周三（1月18日）為止，1月份強積金（MPF）的平均回報攞頭彩，勁彈5.4%。積金評級指，去年底MPF總資產值逾1.051萬億元，成員累積帳戶供款平均結餘為22.98萬元，由此推斷，新年開局已帶挈上班族帳面共賺逾571億元，人均帳戶驟增1.2萬元，供款人皆憧憬MPF投資成績於2023年大反擊，喜迎吉兔過肥年。

中國及大中華股票成大贏家 暫彈逾1成

晨星統計全數23類基金，本月全部都有錢賺，當中大贏家是中國及大中華股票，今年暫勁彈10.1%。緊接其後是最多供款人捧場的港股MPF，亦錄得10%升幅。強積金顧問公司GUM（前稱駿隆）指，去年全年港股及恒指等相關指數MPF基金，總淨流入134億元。假如打工仔一注獨買港股MPF，以成員累積帳戶供款平均結餘計，本月帳面勁賺逾2.2萬元，較財爺去年派1萬元消費券倍增。

此外，1月至今MPF並非一面倒東升西降，因歐洲股票也上揚逾8%而高踞三甲列。

至於避險天堂的港元貨幣市場基金，是去年唯一逆市有升的資產，可惜，今年卻淪為包尾大幡，幸而仍有0.2%升幅。反觀，美股MPF今年只升2.3%，打入5大輸家榜第4位，跑輸整體MPF的5.4%回報。

GUM：預期強積金保守基金今年回報2%至3%　較債券基金看好【下一頁

總覽市面400多隻基金，晨星指今年的冠軍基金是宏利環球精選強積金計劃歐洲股票，急漲近13%；其次是安聯大中華股票，以及交通銀行愉盈退休計劃大中華股票，齊升逾11%。相反，敬陪末席是宏利 （00945） 旗下康健護理基金，跌0.8%，市料或因全球疫情漸退，令醫藥股捱沽。

已連升3個月的MPF，扭轉去年勁蝕的慘況，積金評級指去年全年MPF負回報15%，為MPF面世逾22年以來第2差，人均供款慘輸4萬元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，去年MPF縱虧損15% ，惟資金淨流入總額卻比前年增近20%，反映成員對退休儲蓄的信心，尤其對俗稱「懶人基金」、即預設投資策略（DIS）基金的支持，主因是其低收費及組合涵蓋股債等多元化投資。

晨星補充，年初至今預設投資策略核心累積基金，以及65歲後基金皆上漲約4%。

相關文章：【MPF】永明成去年MPF供應商大贏家 市佔率升近0.5個百分點

【MPF】 MPF打翻身戰 專家籲加碼中港股票基金

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

歐洲股 美股 A股 港股 強積金 財富及退休規劃

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