【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？

各位打工仔準備初五開工，新年期間回到工作場所當然要派「祝福」亦需要接「祝福」。不過派利是都是一個大學問，若派錯了或派少了亦容易影響同事關係。



同事關係亦有親疏遠近，不同部門同事或是同組同事的利是金額又應否不一樣呢？近日網上有指利是都有公價，包括比較相熟的同事，一般會派５０元１００元，而不同組的同事，視乎相熟程度，一般派２０元或５０元，若公司是比較大規模的，有完全不認識的同事，拉大隊「逗利是團」，可以派１０元的利是。所以大打工仔們開工前要準備好３個金額的利是，在遇上不同的人時派出。

公司要求已婚同事「站出來」 未婚同事排隊收逗利市 【見下頁】

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未婚上司要唔要派開工利是？

派利是的人多是已婚人士或管理層，若你是管理層但又未婚其實一般都會派利是予同組同事，以鼓勵他們努力工作，因為是「開工利是」，亦取其好意頭。另外，若上司未婚而下屬已婚又應否派利是呢？這個需要由打工仔去自行判斷，例如與上司熟悉的，亦是一份「祝福」。另外，下屬亦可以等上司先派完「開工利是」予同事後才去派利是予同事，若不清楚公司文化的，可以跟從其他同事做法。

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