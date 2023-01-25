【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券

財政司司長下月將發表新一份《財政預算案》，不少人都關注政府今年會否繼續派發消費券，目前工聯會、民建聯、自由黨等皆表示支持政府再派消費券，僅新民黨表示不支持。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝今日(25日)在電台節目表示，支持政府繼續派發電子消費券。他認為雖然政府面對財赤，惟上半年遊客不能馬上來港，亦累積3年疲弱經濟，希望當局最後一次派消費券，協助市民捱過這一關。他就對沒有消費券金額無特定意見，認為上半年一次過派發較為合適，

議員陳沛良在同一電台節目中指出，政府財政儲備約6,000多億元，若政府派發最後一期5,000元消費券，總額約300多億元，相信政府能夠承擔相關開支。但長遠而言，應要訂立改革稅制藍圖，擴闊狹窄的稅基，以確保財政收入來源穩定。

【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

至於立法會議員江玉歡則對對全民再派一萬元消費券有保留，指出若果全民再派消費券一萬元，需耗資約600億元，相等於政府收入的10%，對財政狀況有影響。她在社交平台專頁發文表示，對低收入家庭、失業人士、長者、殘疾人士、有年幼子女家庭，金錢上的支援是必需，但對於個人月薪5萬或以上的人士，不贊成需要向他們派消費券。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機