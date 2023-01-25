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【港元定存】港元定存現18.88厘超高息 賺息竟不及9.8厘計劃多？

18:11 2023/01/25

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踏入福兔年，謹祝大家投資金股滙樓均得心應手。轉眼間，2023年開局已過了大半個月，盤點港元定期存款市況今年有兩大新趨勢，滙豐（HSBC）1月至今已3度減息，顯示劈息浪持續；另一新常態是短中長息趨同，市面現約有7間大小港銀提供不同存期的港元定存計劃，定存息卻一樣。

工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），年三十晚（1月21日）減定存息，把半年及1年年息調低0.3厘，新息率齊報3.5厘。

再舉上周一（16日）減息的恒生 （00011） 為例，該行維持特選客戶網上定存續期尊享最高息，3個月及半年俱報4.68厘；同樣，上周3連減的建行亞洲，罕有把3個月、半年及1年期年息劃一至3.65厘。

市料存期各異、但存息相同的計劃，可迎合不同追息族所需。業界指，通關後熱錢回流，疊加港股由熊轉牛，擅於靈活轉身的人士寧採宜短不宜長策略，專吼短期存款，方便注碼隨時由短存轉移作炒股用。

避險族揀長期定存 鎖定高息迎減息浪

反觀，閒資較多的避險族，卻揀長期定存，面對眼下的減息浪，先鎖定高息，尤其是不少特惠息將於下周二（30日）到期，例如恒生上述的4.68厘。專家料美國或於下半年掉頭减息，定存息唯恐低處未算低。

信銀國際首席經濟師卓亮預計，聯儲局的加息周期近尾聲，港銀的息率料於上半年見頂。

至於銀行同一息率涵蓋不同存期，可全方位盡攬客戶，平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），目前1個月及9個月年息皆為1.5厘，博一注錢兩邊賺的聰明錢，可先開立1個月短存，好處是速賺息後，再炒股冀搵快錢。

檢視港元定存高息榜，1個月年息以滙豐旗下「交易薈」享10厘奪冠；而3個月年息是花旗的4.88厘稱冠；半年及1年年息皆以大眾財務摘冠，分別為6個月報4.7厘，以及1年報4.85厘。

港元定存息最高18厘 銀行新春搶推好意頭定存【下一頁

順帶一提，TOM集團 （02383） 有份虛擬銀行匯立（WeLab Bank）在福兔年攞頭彩，大年初一再推「Go息祭」，驚喜禮物隨時彈出，1個月年息驚現18.88厘，較同存期9.8厘的另一選擇高9.08厘。不過，18.88厘的計劃賺息可能卻較少，竅炒在於兩者的門檻雖然同是10元，但18.88厘的存款上限為5000元，期內賺盡只有約78元利息；反觀9.8厘計劃的存款上限為1萬元，最多賺息約82元，凸顯驚喜「利市」縮水。

不過，虛銀送出上述驚喜新春大禮，仍打破中銀香港 （02388） 派電子利市再做定存7天享18厘的紀錄，定存息再創今年新高。可是，虛銀冠絕全城的息率不及中銀賺息多，中資發鈔行的上限為10萬元，期內穩袋345元利息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富邦銀行 中銀香港（02388） 富融銀行 虛擬銀行 滙豐控股（00005） 港元定期存款 定期存款

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