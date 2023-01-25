【新年理財】助小朋友提升理財概念 投委會五大錦囊

在電子支付的年代，小朋友難得在新年可以收到實體利是，亦是他們人生中可以接觸實體金錢的時間。家長可以趁這個時間教導他們金錢觀念，亦可以提升他們的理財概念。若家長無從入手，可以參考投資者及理財教育委員會（投委會）為小朋友設計出「賀年小遊戲」及「利是收支計算機」，家長與小朋友共同學習並從邊旁協助，培養他們正確的金錢觀。

錦囊一：賀年遊戲學理財



透過挑戰不同的賀年理財任務，當中包括入正確金額的利是、快而準計算全盒小食價錢，以及接賀年「需要」大禮。理財遊戲分為初小及高小兩個程度，讓小朋友透過互動賀年任務，認識香港貨幣的面值種類，計算金額和找續，以及分清「需要」及「想要」概念。

錦囊二：拆利是認識真實貨幣

家長與小朋友在十五過後可以一同拆利是，讓他們透過真實的鈔票認識香港貨幣。在電子貨幣盛行的年代，小朋友接觸現金的機會較少，尤其幼童對貨幣的種類、顏色或形狀等未必清楚，甚至混淆「多錢」或「少錢」的觀念。例如以為2張20元鈔票是「多錢」過1張100元鈔票。年齡較大的小朋友，家長可講解不同面額貨幣的特徵，學習點算不同面額的貨幣，以及香港貨幣的演變過程。拆利是時，家長要提醒小朋友利是的金額並不重要，它們的意義是來自長輩對自己的祝福和愛，要學會感恩。

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錦囊三：學習分配利是錢

不少家長會代子女保管「利是錢」，然而，若他們已經到達可以學習管理的年齡時，家長可在情況許可下將部分利是錢交給子女，金額多少並不是重要，而是讓他們有真錢在手，學習按「財分三份」原則將利是錢分為儲蓄、分享、消費三個部分，訓練制定預算的習慣。

錦囊四：學習靠儲蓄達成目標

建議家長可讓子女由想買的東西如玩具或零食等小目標，訂立儲蓄期限，鼓勵他們持之以恆去達到。對於較年長的小朋友，家長可灌輸「複息效應」及累積財富的概念。帶子女到銀行開立儲蓄戶口，把錢存入戶口，令他們明白存款到銀行可收到利息，同時父母是與他們一起管理財富，而不是沒收他們的利是錢。

錦囊五：以身作則尊重孩子

父母是子女的鏡子，其處理金錢和對物質的態度對子女影響甚深。家長應以身作則，減少衝動消費，做好榜樣，並身體力行做善事，鼓勵子女在利是錢中撥出部分作捐款，培養子女的同理心。同時，要給予子女尊重與信任，既然讓他們自主學習運用利是錢，就應尊重他們的選擇。

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