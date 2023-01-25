【美股焦點】美股進入季績高峰期　Tesla盤後公布業績成焦點

美股本周業績高峰期，包括微軟（美：MSFT）等重磅企業在農曆新年假期期間已先後公布季度業績，緊接多間信用卡公司在本周派成績表，令市場可為消費市道現況作最新評估，但相信市場焦點會是今晚美股收市後發布最新季績的Tesla（美：TSLA）。

Tesla季績對股價升勢舉足輕重

Tesla將在周三（25日）美股收市後公布季度業績，集團早前公布產品在全球減價，引起投資市場反彈，股價更一度跌至接近100美元關口，現時由低位急彈超過4成，市場料Tesla去年第四季收入按年增38%至244億美元，經調整每股盈利按年升4成至1.19美元。今次季績或成為股份能否延續升勢的催化劑。

此外，萬事達（美：MA）、VISA（美：V）及美國運通（美：AXP）未來兩日會先後發布季度業績，投資市場普遍會以信用卡公司的業績分析消費市場最新行情，故三間公司的業績可能對美國經濟前景帶來重要啟示。

強生憂慮通脹及疫情影響今年業績

早前公布業績的股份中，以強生（美：JNJ，Johnson & Johnson）的表現較受市場關注，第四季收入按年跌4.4%至237.1億美元，較市場預期238.6億元為低，期內純利按年跌25.7%至35.2億元，經調整每股盈利為2.35美元，則較預期2.23美元為佳。

集團指宏觀經濟存不確定性，通脹效應將對今年業績有一定衝擊，又指內地疫情嚴峻，或影響醫療設備在中國市場上半年銷售表現。

美國最大流動通訊營運商Verizon（美：VZ）第四季收入按年微升3.5%至352.5億美元，與市場預期相若，季度純利按年急增42.6%至65.8億美元，每股盈利1.56元，同樣符合市場預期。公司預期今年經調整每股盈利為4.55至4.85美元。

國防用品生產商季績佳但睇淡前景

國防用品生產商洛歇馬丁（美：LMT）公布，第四季收入按年升7.3%至189.9億元，勝市場預期182.7億元，每股經調整盈利按年升7.9%至7.79美元，同樣較預期7.39美元為佳。惟公司預料今年收入約在650至660億美元之間，每股盈利介乎26.6至26.9美元，兩者均較市場預期為低。

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編輯：葉志偉