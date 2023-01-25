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3M宣佈裁員2500個 看淡第一季度的業績 全年預計銷售額下降4％ 股價下跌5.7%

環球政經 17:45 2023/01/25

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據《路透社》報，3M（MMM）在24日（週二）表示，會裁減2500個職位，佔員工總數的2.6%，並看淡第一季度的業績。

3M的股價周二開市下跌5.7%至每股115.63美元，Refinitiv數據亦顯示，3M預計第一季度調整後的銷售額為72億至76億美元，同比下降10%至15%，低於分析師預期的83.4億美元。

【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選【見下頁

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3M預測，截至3月31日的季度銷售額將比去年同期下降10%至15%。就全年而言，該公司預計銷售額將下降6%至2%，並預計調整後的收益為每股8.50美元至9美元。該公司2022年每股收益為10.10美元，不包括特殊費用，接受FactSet調查的分析師預計該公司2023年的收益為10.22美元。

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責任編輯：張瑋婷

 

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3M（美：MMM） 港股 美股 經濟

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