【機迷熱話】遊戲大作Marvel’s Avengers　今年9月結束服務

▲ Square Enix宣布，Marvel’s Avengers將於3月30日後停止更新，遊戲服務也將在9月30日結束，並在同日停止發售。

漫威（Marvel）遊戲大作《Marvel's Avengers漫威復仇者聯盟》在2020年推出後，一直未造成正面迴響。近日負責開發和營運Marvel's Avengers的Square Enix就宣布，Marvel’s Avengers將於3月30日後停止更新，遊戲服務也將在9月30日結束，並在同日停止發售。

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Square Enix表示，Marvel’s Avengers遊戲於9月30日正式停止服務，也不會再推出更新內容。但結束營運之後，用家仍可繼續遊玩，網上多人模式也將持續運作，惟無法保證可暢順地運作。而服務停止後，要付費的內容如服裝等，都會變成免費。

Marvel’s Avengers是由漫威超級英雄改編動作冒險遊戲，在遊戲登場前一直備受外界期待。不過在遊戲推出後，卻飽受玩家惡評，出現缺乏內容、通行證等爭議，玩家在不到一個月就迅速流失。Square Enix社長松田洋祐更曾在年度報告上承認，Marvel's Avengers是一款很有野心的服務型遊戲（GaaS），但該作並沒有如預期地成功。

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責任編輯：曾曉汶

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