【芯片大戰】ASML料今年首季度淨銷售價可達65億歐元勝預期　惟2022全年盈利跌4%

歐洲最大半導體生產商ASML（美：ASML）預期，2023年第1季度淨銷售價料介乎61億至65億歐元，較市場預期60.7億歐元為高，而全年的淨銷售額將按年增超過25%。該家生產商認為，半導體行業料今年下半年會有重新加速的增長，故料公司營收將現跳躍式增長。該生產商並公布，2022年第4季度，ASML的淨銷售額增長超過29%，達到64億歐元（70億美元），全年的淨銷售額為211億歐元，按年增長逾13%，但全年的盈利實際上跌逾4%，至56億歐元。

ASML首席執行官Peter Wennink接受CNBC訪問時表示，與消費者產品有關的芯片庫存一直在上升，因為對這類電子產品的需求不是很好，但他引述ASML客戶認為有關需求現象將是短暫，故未有取消訂單。「我們的大多數客戶告訴我們，他們預計今年下半年會出現復甦。」他認為，當潛在會發生的經濟衰退被視為短暫，客戶當然不會取消訂單，「因為當經濟出現好轉時，他們可能會發現自己排包尾」。

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編輯：胡學能