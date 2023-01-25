  • 13°C
香港時間 : 2023125日 (週三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】ASML料今年首季度淨銷售價可達65億歐元勝預期　惟2022全年盈利跌4%

股市 17:54 2023/01/25

分享：

分享：

歐洲最大半導體生產商ASML（美：ASML）預期，2023年第1季度淨銷售價料介乎61億至65億歐元，較市場預期60.7億歐元為高，而全年的淨銷售額將按年增超過25%。該家生產商認為，半導體行業料今年下半年會有重新加速的增長，故料公司營收將現跳躍式增長。該生產商並公布，2022年第4季度，ASML的淨銷售額增長超過29%，達到64億歐元（70億美元），全年的淨銷售額為211億歐元，按年增長逾13%，但全年的盈利實際上跌逾4%，至56億歐元。

ASML首席執行官Peter Wennink接受CNBC訪問時表示，與消費者產品有關的芯片庫存一直在上升，因為對這類電子產品的需求不是很好，但他引述ASML客戶認為有關需求現象將是短暫，故未有取消訂單。「我們的大多數客戶告訴我們，他們預計今年下半年會出現復甦。」他認為，當潛在會發生的經濟衰退被視為短暫，客戶當然不會取消訂單，「因為當經濟出現好轉時，他們可能會發現自己排包尾」。

相關文章：

【芯片大戰】ASML將在台灣新北建廠擴大產能　一期投資300億新台幣

【芯片大戰】芯片製造商ASML要求美國員工　停止為中國客戶提供服務

編輯：胡學能

美股 經濟衰退 晶片 營收 歐洲 歐元 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【濠賭股】農曆新年假期首4日港澳旅客量大不同？　訪港内地客較澳門少逾6成、花旗：單月賭收保守估計達80億

下一篇文章

【美股焦點】美股進入季績高峰期　Tesla盤後公布業績成焦點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美PMI數據超預期美股拉鋸　道指倒升104點
【美股收市】美PMI數據超預期美股拉鋸　道指倒升104點
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【美企業績】3M業績欠佳股價瀉6%　中國需求中斷　3M全球裁員2500人
【美企業績】3M業績欠佳股價瀉6%　中國需求中斷　3M全球裁員2500人
【港股ADR】港股勢兔氣揚眉　美團ADR高港5%
【港股ADR】港股勢兔氣揚眉　美團ADR高港5%
【TSLA】特斯拉股價漲8%　馬斯克欺詐案出庭作供：沙特基金及賣SpaceX　都可獲得私有化資金
【TSLA】特斯拉股價漲8%　馬斯克欺詐案出庭作供：沙特基金及賣SpaceX　都可獲得私有化資金
【美國經濟數據】美國1月製造業及服務業PMI初值超預期｜里奇蒙製造業指數跌11點
【美國經濟數據】美國1月製造業及服務業PMI初值超預期｜里奇蒙製造業指數跌11點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款