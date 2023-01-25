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移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金

環球社會熱點 17:53 2023/01/25

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一名年僅27歲的香港女子，移民英國不到半年，因自殺身故。女事主的家人透露，她曾經對900英鎊（約8,677港元）租金感到憂慮，對住所洗手間的衛生狀況亦感到難以適應。

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英國傳媒《My London》報道，27歲香港女子Yee-King Ho（Fion）在2022年4月時，利用BNO簽證移居英國。她搬到一間位於Richmond的合租寓所居住，並在一間致力於女性教育的慈善機構任職。

到了11月， Fion停止現身上班，亦未有接聽電話。她身在香港的兄弟Ho Yiu Hang（Tommy）聯絡其中一個合租人士，要求他查看Fion情況，才發現她已經自殺。英國當局在去年11月3日時確認Fion已經身亡，並於周二（24日）將案件正式列為自殺。

Tommy在Fion死後，從她遺下的筆記知悉，Fion對約900英鎊的租金、寓所洗手間衛生情況感到十分焦慮，出現脫髮、失眠等現象，她原定在自殺當天4日後就出席一個抑鬱症心理輔導。Tommy亦憶述，Fion曾在去年9月7日時透露，憂慮其收入未能維持她在英國的生活，並對此感到沮喪。

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Tommy亦指，Fion自覺工作表現不佳，憂慮將會被解僱失去收入。由於收入並不理想，Fion亦開始減少進食。而由於洗手間衛生狀況亦令她感到不適，令她感到壓力愈來愈大，對生活失去動力，甚少離開自己房間。

英國死因裁判官Anton van Dellen形容，Fion是一位聰明且敬業的女性，對她在英國渡過一段不開心的時間感到惋惜，希望其家人謹記她是一個致力令世界變得更好的人。他同時強調不要低估一個遠離家人，居於倫敦的年輕人面臨的困難，Fion面對的問題是所有倫敦年輕人都正面對。

據悉Fion於2017年在香港完成學士學位，主修亞洲及國際研究，並於2019年在日內瓦（Geneva）取得國際關係碩士學位。她在2019年9月至2020年10月期間在約旦工作，其後回港，於2020年12月至2022年3月期間任職於香港紅十字會。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

英國撒瑪利亞防止自殺會：116 123

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責任編輯：李俊儀

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