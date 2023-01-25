【長和系】和黃醫藥及武田製藥 達成11億美元藥品銷售協議

和黃醫藥(00013) 宣佈，其子公司和記黃埔醫藥（上海）有限公司與武田製藥（美：TAK）之子公司達成獨家許可協議，在除中國內地、香港和澳門以外的全球範圍內進一步推進呋喹替尼的開發、商業化和生產。呋喹替尼在中國內地、香港和澳門由和黃醫藥銷售。和記黃埔醫藥（上海）有限公司將獲得總額可高達11.3億美元的付款，其中包括協議完成時4億美元的首付款，以及潛在的監管註冊、開發和商業銷售里程碑付款，並外加基於淨銷售額的特許權使用費。

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集團表示，呋喹替尼是一種高選擇性、強效的血管內皮生長因子受體（「VEGFR」）-1、-2及-3抑制劑。呋喹替尼可通過口服給藥，並有潛力用於轉移性結直腸癌的各種亞型中且不受生物標誌物狀態影響。呋喹替尼用於治療難治性轉移性結直腸癌患者的FRESCO-2國際多中心III期臨床試驗已取得積極結果，並於2022年9月舉行的歐洲腫瘤內科學會（「ESMO」）年會上公佈。FRESCO-2研究在轉移性結直腸癌患者中達到了改善總生存期（「OS」）的主要研究終點，且一般耐受性良好。

和黃醫藥首席執行官蘇慰國指出，交易符合集團去年宣佈的旨在加快公司盈利之路的戰略轉變，將專注於產品管線中如呋喹替尼等最有可能推動近期價值的創新藥物。與武田製藥的許可協議，不僅將加速集團全球化目標，亦釋放了集團資源及帶來更充沛的現金儲備，從而推動更多其他機會。

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