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【濠賭股】農曆新年假期首4日港澳旅客量大不同？　訪港内地客較澳門少逾6成、花旗：單月賭收保守估計達80億

股市 18:12 2023/01/25

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【濠賭股】花旗料1月份博彩總收入達80億澳門元

隨著防疫措施放寬，新年期間訪澳旅客大增，不少旅遊景點近日重現「人海」，大年三十至年初三（21日至24日），共錄得逾24.4萬訪澳旅客，花旗（美：C）稱，訪澳人數大增有利博彩總收入穩步復甦，料1月份總收入達80億澳門元，按年上升26%或佔疫前2019年同期的32%。

澳門旅遊局統計，期内共錄得逾24.4萬訪澳旅客，按年增加約330%。當中約13.8萬為內地旅客，按年上升逾160%。花旗稱，年初二（23日）當日，訪澳人數飆升逾7.1萬人次，是自疫情爆發以來最高的日訪問量，料1月份澳門博彩總收入達80億澳門元，形容是較保守的估算。

訪港内地客較澳門少逾6成

相對於從澳門入境內地毋須檢測證明，從香港進入內地仍須持48小時内核酸檢測陰性結果，相關限制對訪客的影響直接反映在農曆新年期間客量。

據入境處數據，過去4日訪港内地客量為5.1萬人次，較訪澳的少逾6成，以下為農曆新年期間訪問港、澳的内地旅客的情況：

  内地旅客人次
訪港 訪澳
年三十（1月21日） 9,953 17,917
年初一（1月22日） 10,082 27,197
年初二（1月23日） 14,734 39,394
年初三（1月24日） 16,420 53,244
總人數 51,189 137,752

另外，由於毋須持檢測陰性即可互通港澳兩地，訪澳的香港旅客錄得爆炸性增長，按年飆升近29倍至9.1萬人次，佔澳門同期總訪客人次的37%。

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記者：伍鍵文

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