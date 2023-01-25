日本暴風雪致交通延誤 數百航班及JR乘客滯留

日本暴風雪持續吹襲下，多地的航班出現延誤甚至取消，有300多班航班受影響。極端天氣也導致多條JR線路受阻，部分乘客更被迫滯留車廂多時。

北韓疫情升溫平壤封城 居民留家要每日多次量體溫 【下一頁】

日本大部分地區周三（25日）持續下雪，內閣官房長官松野博一召開記者會，證實最少有一人因寒冷天氣死亡，當局亦正調查另外兩名民眾的死因是否與寒冷天氣有關。

日本航空（Japan Airlines）及全日航空（All Nippon Airways）證實，有300多班原定周三起飛的航班受天氣影響取消。

火車服務同樣受阻，京都府和滋賀縣有數千個火車乘客被迫滯留車廂或車站過夜。

JR西日本指風雪影響下，周二（24日）起有部分乘客被困於琵琶湖線和京都線的數列火車上。當地截至周三上午，仍有約20條線路出現延誤或要取消，包括速遞服務也受阻。

南韓本月底取消室内口罩令 四類場所仍要佩戴 【下一頁】

JR京都線的山科站和京都站，也分別約有1,700人和2,300人滯留。車站職員為滯留乘客提供床單保暖，但仍有滯留車站過夜的乘客因天氣太冷而不適，需由救護車送院診治。

高速列車服務亦中斷，JR東日本全日暫停東北地區山形新幹線連接福島和新莊的新幹線服務。東海道·山陽新幹線的部分列車要減速運行，而東北和秋田新幹線也出現延誤。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲