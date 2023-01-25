美國煉油利潤率創新高 有機會繼續升高 油庫存量低 裂解價差升到42.41美元

據《路透社》在本月24日（週二）報，有分析師表示美國煉油利潤率創下了三個月來的新高，並因為計劃外的煉油廠停工對燃料供應造成了壓力，導致有可能繼續升高。

今年德克薩斯州和俄克拉荷馬州的汽油價格被推高，預計煉油廠需要面對一個比往常更沉重的周轉季節。每年的這個時候旅遊人數減少，價格和利潤不應該上升。

裂解價差已在週二升到42.41美元，是自10月以來的最高。Refinitiv Eikon的數據分析顯示，1月份的五年平均值為15.56美元。

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根據美國汽車協會(AAA motor group)的數據，德克薩斯州的平均汽油價格週二達到每加侖約3.07美元，比一個月前上漲近44美分。 AAA數據顯示，俄克拉荷馬州的駕車者也要多付約45美分，為每加侖3.13美元。

美國冬季風暴破壞了約150萬桶/日的煉油能力後，在美國墨西哥灣沿岸的煉油廠仍有不少是低於產能運行。檢修工作也因為COVID-19而推遲，定在今年春天需要的檢修煉油廠數目是平時的兩倍，為燃料供應帶來更大的壓力。美國汽油庫存比正常水平低約10%，柴油庫存比正常水平低約20%。

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責任編輯：張瑋婷