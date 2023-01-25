  • 13°C
香港時間 : 2023125日 (週三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國煉油利潤率創新高 有機會繼續升高 油庫存量低 裂解價差升到42.41美元

環球政經 17:33 2023/01/25

分享：

分享：

據《路透社》在本月24日（週二）報，有分析師表示美國煉油利潤率創下了三個月來的新高，並因為計劃外的煉油廠停工對燃料供應造成了壓力，導致有可能繼續升高。

今年德克薩斯州和俄克拉荷馬州的汽油價格被推高，預計煉油廠需要面對一個比往常更沉重的周轉季節。每年的這個時候旅遊人數減少，價格和利潤不應該上升。

裂解價差已在週二升到42.41美元，是自10月以來的最高。Refinitiv Eikon的數據分析顯示，1月份的五年平均值為15.56美元。

【手機程式】2022全球十大熱門下載App排行榜 TikTok連續3年奪冠 Facebook跌到第8名【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

根據美國汽車協會(AAA motor group)的數據，德克薩斯州的平均汽油價格週二達到每加侖約3.07美元，比一個月前上漲近44美分。 AAA數據顯示，俄克拉荷馬州的駕車者也要多付約45美分，為每加侖3.13美元。

美國冬季風暴破壞了約150萬桶/日的煉油能力後，在美國墨西哥灣沿岸的煉油廠仍有不少是低於產能運行。檢修工作也因為COVID-19而推遲，定在今年春天需要的檢修煉油廠數目是平時的兩倍，為燃料供應帶來更大的壓力。美國汽油庫存比正常水平低約10%，柴油庫存比正常水平低約20%。

 

【iM話理知】兔年將至利好因素現 樓市上車機會何處尋？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
外滙 汽車 路透社 德克薩斯 柴油 美國 美元

上一篇文章

大年初一即睇樓同入市　漾日居三房以3218萬沽

下一篇文章

新春假期商場丁財兩旺 營業額人流按年增逾20% 食肆爆滿要分兩輪入座
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【活動優惠】PayMe年三十起推「全民 PayMe 大派利是」 各區掃QR Code即有機獲88元利是或限量版NFT
【活動優惠】PayMe年三十起推「全民 PayMe 大派利是」 各區掃QR Code即有機獲88元利是或限量版NFT
【銀包理財】銀包放定額金錢 原來有助理財?
【銀包理財】銀包放定額金錢 原來有助理財?
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【明星理財】林依晨極慳儲蓄法 「226信封存錢法」還清百萬債務
【明星理財】林依晨極慳儲蓄法 「226信封存錢法」還清百萬債務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款